CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Подразделение ЕВРАЗа в четыре раза увеличило агентскую сеть за счет перехода на цифровую платформу

Разработчик быстровозводимых зданий EVRAZ Steel Box (входит в группу ЕВРАЗ) в четыре раза увеличил число агентов по продажам своей продукции. Расширить агентскую сеть удалось благодаря переходу на цифровую платформу appsell, которая автоматизирует работу с партнерами. Об этом CNews сообщили представители ЕВРАЗа.

Агенты стали охотнее сотрудничать с компанией, так как получили удобную цифровую среду и возможность быстро подключаться к агентской программе EVRAZ Steel Box, вне зависимости от своего статуса, будь то физическое лицо, ИП или самозанятый. Кроме того, площадка позволила исполнителям отслеживать, на каком этапе находятся сделки с клиентами, которых они привели, и просчитывать сроки выплаты вознаграждений.

С переходом на цифровую платформу снизилась и нагрузка на штатных специалистов EVRAZ Steel Box, которые ранее вручную подписывали каждый договор, выставляли счета и переводили гонорары агентам. «Благодаря автоматизации агентский канал стало легче масштабировать», — сказал представитель направления Петр Чайрев.

Увеличение агентской сети, в свою очередь, позволило подразделению сократить расходы на рекламу и привлекать больше потенциальных покупателей. По подсчетам Чайрева, клиенты, которые приходят по рекомендации, в три раза чаще заключают сделку с EVRAZ Steel Box, нежели те, кого приводит реклама.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Выручка крупного российского интегратора подскочила на 3 миллиарда

Счетная палата: В работе «Почты России» есть «целый комплекс системных проблем»

Евросоюз заставит производителей смартфонов раскрывать ремонтопригодность и автономность батарей

Готовится запуск 240 спутников для низкоорбитального сегмента ГЛОНАСС

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2025

Серверы «Тринити» четвертого поколения включены в реестр Минпромторга

Конференции

Low-code и no-code 2025

Рынок CRM 2025

Рынок IBP-систем 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие стайлеры для волос: выбор ZOOM

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Как помыть окна весной и не устать: лучшие роботы для мойки окон

Показать еще

Наука

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153