ГК ITMS автоматизировала работу с заявками планово-производственного отдела с помощью Tikitrik

Группа компаний ITMS перевела работу с заявками планово-производственного отдела на новую систему Production Scheduling Desk. Она построена на ITSM-платформе Tikitrik, которая уже используется в ГК ITMS для автоматизации ИТ-услуг и HR-запросов.

Tikitrik Production Scheduling Desk позволяет централизованно собирать и обрабатывать обращения к планово-производственному отделу — по корректировке план-фактных показателей, сработке материалов, техническому обслуживанию оборудования, тестам продукции и изменению доступности производственных мощностей.

Система поддерживает классификацию заявок по цехам и линиям, а также предусматривает стандартизацию форм запросов по различным типам обращений. Она позволяет назначать ответственных и согласующих, автоматически рассылает уведомления, отслеживает статусы и историю запросов. Благодаря прозрачности и встроенной аналитике Tikitrik Production Scheduling Desk помогает сократить трудозатраты координаторов, повысить точность планирования, оперативность реакции на изменения и эффективность распределения ресурсов в производственном блоке. В частности, число нецелевых обращений в корпоративной почте снизилось на 24%, а среднее время обработки запросов — на 30%.

ITSM-платформа Tikitrik также используется в ГК ITMS для управления ИТ-услугами и HR-запросами. С ее помощью ИТ-служба обрабатывает до 10 тыс. обращений в месяц и обеспечивает стабильную работу сервисов для более чем 2500 сотрудников в России и Белоруссии. В HR-направлении Tikitrik поддерживает обработку запросов, связанных с подготовкой копий документов и справок, больничными листами, изменением персональных данных, учетом рабочего времени, кадровыми изменениями, регистрацией приказов, льготами, ДМС и наставничеством. Время отклика новой системы существенно сократилось по сравнению с предыдущим решением. Это положительно повлияло на производительность: скорость обработки запросов выросла на 100% — до 40 обращений в день на одного HR-сотрудника.

«Мы используем ITSM-платформу Tikitrik уже не первый год и с уверенностью можем сказать, что полностью удовлетворены как ее качеством, так и способностью подстраиваться под различные бизнес-процессы. Опросы удовлетворенности сотрудников, которые мы регулярно проводим, подтверждают удобство решения: высокие оценки пользователей говорят сами за себя. Платформа действительно закрывает наши потребности», — сказал Василий Синицын, старший ИТ бизнес-партнер ГК ITMS.

«Проект с ГК ITMS демонстрирует универсальность ITSM-платформы Tikitrik и ее способность масштабироваться под любые сервисные процессы — от ИТ и HR до производственного контура. Мы адаптировали логику и интерфейс системы под задачи планово-производственного отдела, и всего за несколько недель запустили полноценное решение. Это простая и экономичная платформа, которая помогает быстро навести порядок в процессах, снизить нагрузку на сотрудников и повысить управляемость операций», — сказал Артем Хижний, генеральный директор компании «Рикитлаб», разработчика Tikitrik.