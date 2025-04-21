«Яндекс» инвестирует более 5 млрд руб. в образовательные проекты до конца 2025 года

«Яндекс» планирует вложить в образование в 2025 г. 5,3 млрд руб., что в 1,5 раза больше по сравнению с 2024 г. Средства пойдут на подготовку специалистов в сфере ИТ и искусственного интеллекта, запуск новых образовательных программ и разработку решений для школьного и высшего образования. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Особое внимание «Яндекс» уделит расширению партнерства с университетами и развитию ИТ-образования в регионах. В новом учебном году общее количество вузов-партнеров «Яндекса» достигнет 39, а число совместных программ с университетами из 17 регионов превысит 70. Учиться на них смогут более 15 тыс. студентов, что на 50% больше, чем годом ранее. Впервые программы «Яндекса» появятся в 5 регионах: Воронежской, Калининградской, Ростовской и Тульской областях и Красноярском крае.

С сентября 2025 г. в 1,5 раза увеличится набор на AI360 — флагманский бакалавриат «Яндекса» и Сбербанка, который готовит создателей технологий искусственного интеллекта. В программе уже участвуют ведущие вузы: ИТМО, НИУ ВШЭ, МФТИ и университет «Иннополис», а с нового учебного года к ним присоединится Санкт-Петербургский государственный университет. Кроме того, «Яндекс» станет индустриальным партнером десяти университетов в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации». На программах смогут учиться 1,5 тыс. будущих датасаентистов и разработчиков.

Совместно со «Сколтехом», НИУ ВШЭ и МФТИ будут запущены новые прикладные магистратуры по робототехнике и созданию умных устройств. На них студенты не только получат фундаментальные знания, но и смогут попробовать себя в практической разработке ИТ-решений и их внедрении в продукты компании. Соавторы и преподаватели программы — руководители и разработчики из «Яндекса», которые отвечают за создание и развитие складских роботов «Яндекс Роботикс» и умных устройств («ТВ Станций» и умных колонок).

Компания также продолжает активно развивать ИИ-решения для образования. В текущем учебном году более 100 тыс. учащихся 5-8 классов используют ИИ-помощника от «Яндекс Учебника» для изучения математики, а более 200 тыс. старшеклассников готовятся к ЕГЭ по информатике с помощью ИИ-тренажера на базе YandexGPT. Весной 2025 г. «Яндекс» запустил бесплатных ИИ-помощников для школьных учителей и преподавателей вузов.