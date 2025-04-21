В ПАО «Дорогобуж» внедрен «цифровой входной контроль» ТМЦ

Группа «Акрон» на своей производственной площадке ПАО «Дорогобуж» в Смоленской области реализовала проект «Цифровой входной контроль», автоматизирующий прием, проверку и учет товарно-материальных ценностей (ТМЦ) предприятия. Об этом CNews сообщили представители «Акрон».

Основная цель внедрения – ускорение и повышение эффективности процессов входного контроля поступающего сырья, оборудования и материалов. Решение развивает взаимодействие всех структур производственной площадки в едином цифровом поле, автоматизирует сбор и анализ данных по процедурам входного контроля, что позволяет выявлять несоответствия и принимать корректирующие меры без снижения эффективности и качества производства.

Павел Симаков, заместитель исполнительного директора - главный инженер ПАО «Дорогобуж»: «Реализация проекта «Цифровой входной контроль» способствует росту стабильности производства, снижению рисков внеплановых остановок оборудования и, как следствие, поддержанию высоких стандартов качества продукции».

Денис Гузанов, генеральный директор Acron Digital (ООО «АйТиОфис»): «Проект «Цифровой входной контроль» разрабатывался специалистами по ИТ группы «Акрон» с 2022 г. Он является неотъемлемой частью процесса цифровизации и развития корпоративных систем и дополняет список подсистем управления производством в рамках единой корпоративной системы группы «Акрон» ERP ИСА, обеспечивающей комплексный подход к управлению предприятием».