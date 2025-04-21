«Стилфорт» в два раза увеличил число постоянных клиентов с помощью автоматизации

Компания «Стилфорт» вела управленческий учет в программе «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами» («1С:УТиВСК»). Но модуль CRM, входящий в состав ПП, не был настроен и не использовался менеджерами, что делало невозможным системный подход к работе с клиентами. Менеджеры не отслеживали обращения, не анализировали причины отказов, а их ежедневная деятельность оставалась без контроля. Кроме того, технические сбои, вызванные ограничением прав доступа по группам партнеров, приводили к зависаниям «1С». Из-за этого клиенты долго ждали выставления счетов. Все процессы замедлялись.

Эти проблемы негативно отразились на бизнесе: скорость работы снизилась, клиенты уходили, а ресурсы использовались неэффективно. Компании требовалось решение, которое позволило бы оптимизировать процессы и восстановить контроль над клиентскими отношениями. Для устранения этих проблем компания обратилась к экспертам ООО «Аксиома-Софт». Об этом CNews сообщили представители компании «Аксиома-Софт».

На первом этапе, в ходе предпроектного обследования, специалисты провели интервью с менеджерами и руководителем, чтобы выявить ключевые процессы в «1С:CRM». Результатом этой работы стала «Аналитическая записка» с детальным описанием процессов и рекомендациями по улучшению.

Далее, на этапе моделирования бизнес-процессов, команда визуализировала процессы компании в «1С:CRM» и предложила оптимизацию, учитывающую особенности работы пользователей с ограниченными правами. Разработанная модель была согласована с сотрудниками компании.

Третий этап — внедрение автоматизации — стал наиболее масштабным. Была настроена воронка продаж с интеграцией каналов связи, включая email, мессенджеры и телефонию. Также внедрили триггеры, автоматизирующие ключевые этапы работы: создание коммерческого предложения, оформление заказа, контроль оплаты и закрытие сделки. Дополнительно автоматизировали заполнение поля «Выручка» и планирование взаимодействий с клиентами. Интерфейс системы упростили: создали единый рабочий стол и оптимизировали права доступа, что позволило менеджерам работать без задержек.

На четвертом этапе доработали отправку коммерческих предложений, добавив признак «Отправлено КП» в форму документа «Интерес». Это исключило дублирование документов и автоматизировало переход на соответствующий этап.

Завершающим шагом стало обучение сотрудников. Менеджеры получили пошаговые инструкции, а руководитель прошел индивидуальный тренинг по работе с триггерами и аналитикой.

Внедрение принесло ощутимые результаты. Количество постоянных клиентов увеличилось в два раза благодаря автоматическим напоминаниям о взаимодействиях. Рабочие места пяти пользователей были полностью автоматизированы. Время обработки заявок сократилось вдвое, так как менеджеры больше не тратили часы на поиск истории обращений — вся информация хранилась в ленте клиента. Контроль со стороны руководства стал более прозрачным: с помощью виджетов и ежедневных отчетов стало возможным отслеживать KPI отдела и эффективность каждого сотрудника.