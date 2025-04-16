CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация
|

Совет по квантовым технологиям возглавил ректор МИФИ

Приказом президента Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина при Координационном совете РСПП по импортозамещению, технологической независимости и промышленной политике создан Научно-экспертный совет по развитию квантовых технологий. Главой нового органа назначен ректор НИЯУ МИФИ Владимир Шевченко. Об этом CNews сообщили представители МИФИ.

Целью деятельности нового научно-экспертного совета является организация взаимодействия бизнеса, научно-исследовательских, образовательных организаций и государственных органов для развития квантовых и связанных с ними технологий, включая технологии квантовых вычислений, квантовых коммуникаций, квантовой сенсорики, больших данных, перспективных вычислительных платформ, машинного обучения, искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной реальности.

photo_5471990950642447837_w_2.jpg

МИФИ
Совет по квантовым технологиям возглавил ректор МИФИ

Научно-экспертный совет по развитию квантовых технологий будет определять стратегические цели Российского союза промышленников и предпринимателей в сфере развития квантовых технологий.

«Овладение квантовыми технологиями представляет собой один из самых сложных и захватывающих вызовов. Когда мы говорим о квантовых технологиях, мы имеем в виду не только новый уровень работы с информацией, но и решение множества задач как фундаментальной, так и прикладной науки, неразрешимых в рамках существующих технологических платформ - от диагностики заболеваний и разработки новых лекарств до создания инновационных конструкционных материалов. Ведущие университеты нашей страны, включая НИЯУ МИФИ, уже готовят высококвалифицированных специалистов, способных внести вклад в развитие квантовых технологий и обеспечить устойчивые позиции нашей страны в квантовой техносфере», - отметил ректор МИФИ Владимир Шевченко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Завершено тестирование полностью отечественных SIM-карт. Все этапы от производства до сборки чипа осуществляются в России

Россияне под ударом: Их атакуют в WhatsApp* в 3,5 раза чаще, чем год назад

В кластере «Ломоносов» 16 апреля стартует международная конференция Data Fusion

Чтобы «поставить заслон переклейкам», власти хотят ввести для чипов особые «баллы российскости»

«Аренадата» приобрела долю в разработчике решений для управления мастер-данными

Российским ПО и автоматикой оснастят томограф для термоядерного реактора, который строится во Франции

Конференции

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025

Low-code и no-code 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор Trouver X4 Pro: умный пылесос, который моет пол горячей водой

Лучшие смартфоны стоимостью до 20 000 рублей: хиты продаж

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153