Почти две трети специалистов не считают ИИ угрозой для своей карьеры

Консалтинговая компания Get Experts представляет результаты исследования, посвященного трендам российского рынка труда в области автоматизации бизнес-процессов и использования ИИ. В опросе приняли участие 3348 респондентов, среди которых наемные работники и руководители, топ-менеджеры, HR-специалисты и другие представители компаний-работодателей из различных регионов России. Об этом CNews сообщили представители Get Experts.

Взгляд работодателей

В 2024 г. автоматизацией бизнес-процессов занимались 57% компаний, представители которых участвовали в опросе. Не занимались и не планируют это делать в 2025 г. 22%, не занимались, но планируют 17%, и 4% не смогли ответить однозначно.

Среди наиболее часто упоминаемых активностей в части цифровизации и автоматизации — внедрение электронного документооборота (55%), усиление мер по защите данных и ИТ-инфраструктуры от кибератак (31%), автоматизация и оптимизация логистических (27%) и HR-процессов (26%), использование облачных сервисов (26%), автоматизация маркетинговых активностей и рекламных кампаний (24%). Также респонденты говорили об использовании программных роботов, Big Data, чат-ботов, блокчейн-технологий, «интернета вещей» и других технологий.

Искусственный интеллект в своей работе, так или иначе, в 2024 г. использовали 59% работодателей. Чаще всего его применяли для поиска информации (46%), создания контента — текстов, презентаций, изображений и прочего (37%), — для выполнения рутинных действий (37%), обработки больших объемов данных, анализа и прогнозирования (31%) и обработки документов (29%). Помимо этого, с помощью ИИ разрабатывали чат-ботов и виртуальных помощников, управляли календарем, автоматизировали бухгалтерию, оптимизировали маршруты, организовывали обучение и решали другие важные бизнес-задачи.

В топ-5 самых популярных нейросетей вошли ChatGPT (54%), Sber AI (20%), Google Cloud AI (18%), нейросети «Яндекса» — YandexGPT, «Шедеврум» и т. д. (15%) — и Microsoft Azure AI (13%). В 6% компаний сообщили, что пользуются собственными нейросетями, разработанными самостоятельно.

Взгляд профессионалов

Об использовании ИИ в своей работе сообщили только 21% опрошенных специалистов. Пятерка самых частых областей его применения в целом совпадает с тем, что говорят работодатели: поиск информации (51%), создание контента (45%), выполнение рутинных действий (41%), работа с большими массивами данных, анализ и прогнозирование (27%) и обработка документов (25%).

А вот в топе нейросетей есть различия. Самой популярной у профессионалов также оказалась нейросеть ChatGPT, ее используют 40% респондентов. На второе место вышли нейросети «Яндекса» с 22% голосов, за ними идут Google Cloud AI (20%), Sber AI (11%) и Microsoft Azure AI (8%). О наличии в их компаниях собственных ИИ упомянули 2% участников опроса.

Почти две трети опрошенных профессионалов — 63% — считают, что ИИ не представляет угрозы для их карьеры, т. к. для полноценного развития нейросетей потребуется еще много лет. О том, что ИИ уже сейчас угрожает их карьере, говорят только 2%, остальные уверены, что это произойдет через 3–5 (6%), 6–10 (9%) или более чем через 10 лет (11%). Еще 9% не смогли сказать, насколько ИИ опасен для них.

«С внедрением ИИ традиционные роли начинают трансформироваться. Работодатели будут требовать от сотрудников умения работать с новыми технологиями, управлять ИИ-инструментами и понимать их результаты. Важность soft skills (коммуникации, креативности, эмоционального интеллекта) также возрастет еще больше, поскольку задачи, связанные с обработкой информации и логикой, ИИ может выполнять лучше человека, — отметила директор по маркетингу и коммуникациям консалтинговой компании Get Experts Анна Спирина. — С одной стороны, ряд профессий изменятся под влиянием ИИ, другие могут просто исчезнуть, с другой — применение искусственного интеллекта открывает возможности для создания новых профессий. Появляются роли специалистов по разработке ИИ, обучению моделей, этике в ИИ и управлению данными. Это стимулирует рынок труда к появлению новых рабочих мест, связанных с поддержкой и развитием ИИ-инфраструктуры. Однако важно понимать, что пока ИИ остается инструментом, который дополняет человеческий труд, а не полностью его заменяет. Компании осознают необходимость параллельной работы над повышением квалификации сотрудников и привлечением новых специалистов, обладающих компетенциями в области цифровых технологий. Таким образом, ключевым вызовом для рынка труда становится не только внедрение ИИ, но и создание условий для гармоничного сосуществования человека и технологий».