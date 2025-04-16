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«Октрон» объявляет о старте продаж интерактивных панелей Horion в рамках эксклюзивного дистрибуторского соглашения

Компания «Октрон», российский дистрибутор продуктов и решений для автоматизации бизнеса, объявляет о старте продаж оборудования производителя Shenzhen Horion Intelligent Technology в рамках эксклюзивного договора. Об этом CNews сообщили представители «Октрона».

Shenzhen Horion Intelligent Technology, основанная в 2015 г., является дочерней компанией Shenzhen KTC Technology Group, которая с момента своего создания в 1995 г. специализировалась на производстве дисплеев, а сегодня поставляет интерактивные панели по всему миру.

Михаил Скворцов, директор по продукту «Октрон»: «Интерактивные панели Horion в портфеле нашей компании позволяют расширить комплексное предложение для наших партнеров. Специализируясь на решениях по автоматизации в различных отраслях, они дополнительно получают в свой актив высокотехнологический продукт мирового бренда, обеспеченный надежным проверенным сервисом от «Октрона». Что касается выбора вендора, то здесь мы остаемся верными своему главному принципу – поставлять на отечественный рынок только высокотехнологичное и качественное оборудование. Корпоративная культура Horion базируется на создании инноваций, и сотрудничестве. Нам импонирует то, что вендор стремится создавать передовые интерактивные решения и демонстрирует готовность адаптировать их под конкретные задачи пользователя».

На сегодняшний день продукты Horion представлены в портфеле компании «Октрон» последними профессиональными интерактивными дисплеями с диагональю от 65 до 98 дюймов для проведения конференций, организации образовательного процесса, использования в сфере бизнеса, здравоохранения и т.д.

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