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BIA Technologies запустила «Школу разработчиков 1С»

ИТ-компания BIA Technologies с 16 апреля 2025 г. объявляет о наборе участников на второй поток собственного бесплатного проекта «Школа разработчиков », который позволит новичкам в 1С-программировании и специалистам с опытом усовершенствовать свои навыки. Об этом CNews сообщили представители BIA Technologies.

Регистрация продлится до 20 мая 2025 г. После кандидатам предстоит пройти небольшой тест, а затем собеседование с экспертами BIA Technologies. Число мест на курс ограничено. Программа стартует 1 июля 2025 г., а завершится в конце сентября 2025 г. Занятия будут проходить в очном формате, в офисе ИТ-компании в Санкт-Петербурге. После успешного выполнения итоговой работы выпускники получат сертификат о прохождении стажировки, а самым успешным предложат присоединиться к команде.

«Первый поток «Школы разработчиков 1С» показал, что программы стажировок – это действенный способ решения задачи по пополнению штата сотрудниками, которые смогут усилить команду. Главная особенность проекта заключается в практическом подходе: он основан на примерах и задачах из реальных кейсов, использовании актуальных технологий и кураторской поддержке от опытных специалистов компании на каждом этапе. Все это позволяет участникам получать навыки, необходимые для успешного старта и продолжения карьеры», – отметили представители BIA Technologies.

В рамках курса участники программы познакомятся с основами проектирования решений на платформе «1С:Предприятие 8» и рассмотрят задачи, которые выполняются с ее помощью. Эксперты ИТ-компании расскажут о стандартах разработки и их применении, администрировании информационных баз, а также рассмотрят вопросы, связанные с клиент-серверной архитектурой. Затем участники курса напишут полноценную информационную систему.

Впервые «Школа разработчиков 1С» была запущена в мае 2024 г. На первый поток было подано 95 заявок. Сертификаты о завершении обучения получили 12 выпускников проекта, восемь специалистов вошли к команду BIA Technologies.

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