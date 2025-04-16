«АНТ-ЦС» внедряет голосовое управление в ремонт промышленных объектов

«АНТ-ЦС» внедряет систему голосового управления техническим обслуживанием и ремонтом промышленных объектов. Голосовое управление станет частью мобильного решения EAM-системы по обслуживанию и ремонту технических объектов (ИУС ТоиР). Об этом CNews сообщили представители «АНТ-ЦС».

ИУС ТОиР предназначена для автоматизации планирования технического обслуживания и ремонтных работ, использования машин для выполнения работ с контролем их занятости, регистрации дефектов оборудования, а также расчета плановой и фактической стоимости работ. ИУС ТОиР работает по модели SaaS и интегрируется On-premise с учетными и диспетчерскими системами.

«Внедрение речевых технологий остается одним из главных трендов технологического развития ближайших лет. Мы стремимся сделать управление производственными процессами максимально удобным для пользователей, поэтому интегрируем голосовое управление в наши ключевые продукты. ИУС ТОиР стала первой системой «АНТ-ЦС», куда мы интегрировали VoiceTech, планируем внедрить технологию и в другие наши решения», – сказал генеральный директор «АНТ-ЦС» Герберт Шопник.

ИУС ТОиР унифицирует управление техническим обслуживанием и ремонтом, снижает сроки проведения ТОиР и затраты на них, а также повышает производительность труда и прозрачность процесса на всех этапах. ИУС ТОиР зарегистрирована в Роспатенте и Едином реестре российского ПО. Для автоматизации работы мобильных исполнителей заказов ТОиР компания разработала отдельное мобильное приложение.