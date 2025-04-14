Владельцы недвижимости в России узнают о катастрофических рисках для своего жилья в новом сервисе риск-офиса РНПК и НСИС

14 апреля 2025, Москва – Катастрофические риски для объектов недвижимости на всей территории России будут представлены в новом сервисе, разработанном совместно риск-офисом Российской Национальной Перестраховочной Компании (РНПК) и Национальной страховой информационной системой (НСИС). Услуга будет полезной для владельцев недвижимости в регионах с угрозой сезонного половодья, паводков и наводнений, в сейсмоопасных районах и на территориях, подверженных природным и экологическим катаклизмам. Об этом CNews сообщили представители НСИС .

Новый сервис риск-офиса РНПК и НСИС даст гражданам и бизнесу информацию об актуальных угрозах наводнений и землетрясений с учетом географии расположения жилых и производственных объектов в различных регионах России. Инициатива направлена на формирование более разумного подхода к оценке рисков и простимулирует ответственное отношение граждан к собственному имуществу, к его защите, в том числе с помощью механизмов страхования.

Руководитель отдела аналитики и моделирования риск-офиса РНПК Антон Коваленко: «Ежегодно в регионах России фиксируется ущерб от сезонного половодья, паводков и наводнений; часть нашей страны находится в зоне повышенного риска землетрясений. Мы ожидаем, что наше сотрудничество с НСИС даст синергетический эффект и позволит вывести на новый уровень работу по укреплению защиты имущества граждан от рисков чрезвычайных ситуаций. Кроме того, благодаря сервису органы территориального управления и исполнительной власти, финансовые институты получат инструменты управления рисками катастроф, с помощью которых можно выявлять наиболее уязвимые объекты и территории, контролировать защищенность населения и оптимизировать меры защиты от стихийных бедствий».

Новый сервис будет разработан на основе интеграции системы моделирования наводнений и землетрясений риск-офиса РНПК и базы данных НСИС, куда стекается информация об объектах с указанием территории в формате Государственного адресного реестра (ГАР). Партнеры планируют в оперативном режиме обмениваться актуальными данными.

Глава НСИС Николай Галушин: «Одна из основных задач НСИС вместе с РНПК – создавать на страховом рынке атмосферу прозрачности, надежности и удобства для каждого участника. Государство в лице Центрального банка получает с помощью НСИС актуальную и достоверную информацию, необходимую для анализа и контроля за рынком. Сервис будет полезен частным клиентам и другим заинтересованным сторонам, включая субъекты федерации, Минфин и МЧС. По нашим совместным планам, новый сервис заработает уже в этом году».

Получить информацию о подверженности своих объектов катастрофическим рискам граждане смогут в личном кабинете на сайте НСИС. НСИС – это оператор автоматизированной информационной системы страхования, где хранятся данные по четырем видам полисов: ОСАГО, ДСАГО, каско, страхование квартир и домов.