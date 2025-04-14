AIOps-платформа Artimate включена в Реестр ИИ-решений Министерства промышленности и торговли России

Российская аналитическая AIOps-платформа Artimate включена в Реестр ИИ-решений Министерства промышленности и торговли России. Об этом CNews сообщили представители Prooftech IT.

Реестр ИИ-решений включает портфель решений на базе искусственного интеллекта, является одним из проектов Федерального центра прикладного развития искусственного интеллекта (ФЦПРИИ).

ФЦПРИИ — экспертно-аналитический центр компетенций, созданный для поддержки развития и прикладного внедрения технологий искусственного интеллекта. Центр обеспечивает поддержку цифровой трансформации Минпромторга России, сопровождает внедрение ИИ-технологий в процессы министерства, его подведомственных организаций, а также на предприятиях промышленности.

Artimate — аналитическая AIOps-платформа для работы с данными событий мониторинга сложной ИТ-инфраструктуры. Платформа использует технологии искусственного интеллекта и машинного обучения, чтобы отфильтровать лишние оповещения и выделить только действительно важные инциденты. Artimate автоматически коррелирует события из разных систем, обогащает их полезным контекстом, определяет первопричины и выдает рекомендации, снижая нагрузку на персонал и обеспечивая стабильную работу критичных бизнес-сервисов.