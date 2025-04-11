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В России создали технологию для автоматической инспекции грузовых контейнеров с помощью AR-очков

Ученые Smart Engines создали систему для автоматического контроля грузовых контейнеров с помощью очков дополненной реальности. Новый промышленный инструмент позволяет идентифицировать номера и защитные пломбы на контейнерах без необходимости ручных проверок. Сотрудники логистической отрасли и таможенные служащие смогут получать необходимую информацию о владельце, типе оборудования, серийном номере, габаритах и стране регистрации по одному взгляду на груз. Об этом CNews сообщили представители Smart Engines.

Встроенная в умные очки система на базе искусственного интеллекта автоматически распознает данные даже в сложных условиях: при слабом освещении, запыленности или экстремальном ракурсе съемки. Помимо номеров контейнеров технология распознает гравировку на стержне и корпусе пломб международного стандарта ISO 17712. Это позволяет идентифицировать грузы, а также выявлять случаи подмены компонентов пломбировочного устройства.

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Smart Engines
В России создали технологию для автоматической инспекции грузовых контейнеров с помощью AR-очков

Технология освободит сотрудников логистической отрасли и таможенных служащих от необходимости ручного ввода данных при инспекции грузов. Универсальность решения позволяет применять его в морских и речных портах, железнодорожных терминалах, на складах и в логистических центрах. Интеграция с очками дополненной реальности, мобильными телефонами и планшетами делает технологию особенно полезной для сотрудников, работающих в условиях высокой загруженности.

«Мы создали современный высокотехнологичный инструмент, задающий новый стандарт в логистической отрасли. Новая технология позволяет автоматизировать логистические процедуры и таможенные проверки и существенно ускоряет оказание сюрвейерских услуг на всех этапах транспортировки грузов. Решение открывает путь к трансформации логистической отрасли в рамках индустрии 4.0 и формированию прозрачной и безопасной системы перевозок», — отметил генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.

Возможность интеграции с AR-очками и другими устройствами реализована за счет высокой алгоритмической оптимизации технологии. Система может быть запущена в браузере, на сервере и любом устройстве, включая смартфоны и планшеты, без использования GPU. Решение является частью ПО Smart Code Engine для распознавания данных банковских карт, номеров телефонов, автомобильных номеров, линейных и матричных штрихкодов, а также машиночитаемых зон паспортов и виз (MRZ). Программный продукт внесен в реестр российских программ и относится к классу ИИ.

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