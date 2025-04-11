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Логистика без водителей становится реальностью: на ЦКАД запустили беспилотное движение

«ЭвоКарго», успешно запустившая сервис автономной логистики одной из первых в мире, продемонстрировала движение своего автономного грузовика во время запуска экспериментального правового режима на ЦКАД. Компания производит автономный транспорт на основе технологий искусственного интеллекта и предоставляет принципиально новую, экономически эффективную услугу автономной логистики по бизнес-модели «Robots-as-a-Service» с применением инновационного транспорта. Об этом CNews сообщили представители «ЭвоКарго».

«Крупные компании уже активно используют эту технологию, понимая ее потенциал для оптимизации затрат и ускорения доставки. К концу 2025 г. мы ожидаем, что беспилотный автопарк достигнет рекордных показателей: более 10 млн км пробега и перевозка порядка 1,5 млн куб. м грузов», — сказал министр транспорта Роман Старовойт.

«Мы активно работаем над решениями, благодаря которым грузовики без водителя будут перевозить грузы на «средней миле», что подразумевает выход на дороги общего пользования. В этом контексте мы приветствуем запуск ЭПР на новых участках дорог, потому что именно так можно наиболее эффективно и безопасно тестировать беспилотные транспортировки в реальных условиях. Это, в свою очередь, ускоряет их коммерциализацию и адаптацию законодательства под современные технологии», — сказал заместитель генерального директора-коммерческий директор «ЭвоКарго» Василий Жуков.

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Логистика без водителей становится реальностью: на ЦКАД запустили беспилотное движение

Сегодня сотни автономных грузовиков «ЭвоКарго» работают по всей России. Заказчиками компании являются предприятия из разных отраслей бизнеса и промышленности: Wildberries, «Сибур», «Почта России», SPAR и многие другие. В 2025 г. «ЭвоКарго» планирует увеличить свой автопарк до 300 автономных электрогрузовиков в связи с высоким спросом бизнеса на технологию. Компания продолжает расширять географию своих внедрений по всей России.

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