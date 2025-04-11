CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в банках
|

«Фора-Банк» автоматизировал кредитование МСБ с резидентом «Сколково» FIS

«Фора-Банк» внедрил кредитный конвейер резидента «Сколково» FIS для цифровизации процессов кредитования юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Система FIS также способствовала автоматизации финансовых расчетов и обеспечила мониторинг финансового состояния заемщиков банка. Об этом CNews сообщили представители FIS.

«Кредитование юридических лиц является одним из основных направлений бизнеса банка. «Фора-Банк» проходит этап цифровой трансформации. Перед нами стояла задача автоматизировать существующий в банке кредитный процесс с учетом цифровизации экономики в целом и требований Банка России, а также увеличить эффективность труда кредитных аналитиков, минимизировать операционные риски и предоставить инструмент для управленческого учета. Совместно с FIS мы уже частично автоматизировали кредитный процесс, в том числе рассмотрение заявок на кредитном комитете банка и возможность удаленного голосования, стандартизировали заключения профильных служб и создали единую базу для хранения электронного кредитного досье. На сегодняшний день банк представлен в 18 регионах России и насчитывает 179 офисов. Кредитный конвейер позволил администрировать и контролировать этапы прохождения заявок и загрузку сотрудников. До середины второго квартала мы планируем завершить процесс автоматизации оценки финансового положения заемщиков и перейти к интеграции с БКИ в части анализа кредитной истории, а также созданию единой базы залогов в банке», — отметила Александра Благушина, заместитель начальника управления коммерческого кредитования «Фора-Банка».

Разработка кастомизированного конвейера под требования «Фора-Банка» началась в преддверии 2024 г., а в ноябре 2024 г. произошло подключение первых пользователей к системе.

Кастомизированный конвейер позволяет «Фора-Банку»: автоматизировать полный цикл кредитования МСБ — от заведения заявки и ее согласования до одобрения и выдачи кредита; интегрировать процесс кредитования юрлиц с АБС и СПАРК; автоматически выгружать отчетность в НБКИ; организовать в единой системе работу более 150 руководителей и сотрудников профильных служб банка — клиентской, кредитной, залоговой, юридической, мидл-офиса, рисков и службы безопасности, а также членов кредитного комитета.

Команда FIS также автоматизировала загрузку и разбор бухгалтерской отчетности, расшифровок и оборотно-сальдовых ведомостей заемщиков банка, а также расчеты их финансовых показателей. Весной ожидается и запуск регулярного мониторинга финансового положения клиентов из сегмента МСБ.

«С внедрения масштабного кредитного конвейера FIS для МСБ мы начинаем сотрудничество с «Фора-Банком», одним из наиболее стабильных игроков на рынке финансовых услуг. Наша гибкая и адаптированная под потребности банка система обеспечивает прочную технологическую базу для эффективного и бесперебойного кредитования юрлиц независимо от объема портфеля», — сказала Дарья Камышова, директор по развитию FIS.

«На достигнутом не останавливаемся. В части развития кредитного конвейера ЮЛ и ИП до конца года планируем автоматизировать анализ кредитной истории из БКИ, создать единую базу залогов. Планируется в рамках конвейера также подготовка кредитно-обеспечительной документации (сейчас составление КОД происходит внесистемно), распоряжений для бэк-офиса и контроль за отлагательными условиями кредитной сделки. На базе уже реализованного решения для ЮЛ и ИП банк рассматривает возможность автоматизировать кредитный процесс для физических лиц», — сказал эксперт «Фора-Банка».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Хозяин «Пятерочки», «Перекрестка» и «Чижика» построят собственный дата-центр

Создана самая совершенная 3D-карта нейронных связей головного мозга

Госзакупки «железа» с ИИ-ускорителями в России выросли в 2,5 раза. В лидерах закупок Минфин

«Яндекс» заплатит миллион тому, кто найдет уязвимости в нейросетях YandexGPT и YandexART

Конференция CNews «Low-code и no-code 2025» состоится 24 апреля

Российский студент разработал наноспутниковую платформу с нейросетью на борту

Конференции

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие портативные игровые консоли в 2025 году: выбор ZOOM

Зачем сейчас нужны роутеры с Wi-Fi 7: 5 лучших моделей

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Показать еще

Наука

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153