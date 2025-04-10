Резидент ОЭЗ «Дубна» получил 900 млн рублей на запуск завода по выпуску препаратов для лечения онкологии

Компания «Аргументум Фарма» получила льготное финансирование от Фонда развития промышленности России на создание нового фармацевтического комплекса. Первую очередь предприятия резидент ОЭЗ «Дубна» планирует запустить в начале 2026 г. Об этом CNews сообщили представители ОЭЗ «Дубна».

Как отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, полностью проект будет запущен в течение четырех лет.

«Компания «Аргументум Фарма» уже завершила строительство здания научно-производственного комплекса, в настоящее время идет подготовка к строительству чистых помещений, —сказала Екатерина Зиновьева. — Инвестиции в реализацию всего проекта увеличились с 1,8 млрд до 2,2 млрд руб. Строительство ведется при поддержке ФРП Московской области, предоставившего в 2023 г. льготное финансирование в размере 150 млн руб., а также федерального ФРП, который в апреле этого года предоставил на приобретение технологического оборудования 900 млн руб. После запуска нового предприятия в городском округе Дубна будет создано не менее 100 рабочих мест».

На территории лабораторно-производственного комплекса, состоящего из двух корпусов с «чистыми помещениями», будут разрабатываться и производиться жидкие лекарственные средства в ампулах, флаконах и преднаполненных шприцах. Это будут препараты для стабилизации артериального давления при оперативных вмешательствах, для терапии артериальной гипертензии, тахикардии, инфаркта миокарда, а также для лечения болевого синдрома, в том числе обезболивания при родах, а также импортозамещающие препараты, которые входят в перечень жизненно необходимых и важнейших.

Для реализации проекта компания, в соответствии с требованиями GMP, уже закупила высокотехнологичные линии розлива и упаковки для автоматизированного процесса наполнения флаконов, ампул и шприцев, таким образом исключив из процесса влияние человеческого фактора. Лиофильные сушки позволят организовать производство препаратов, требующих сублимационной сушки – технологии, сохраняющей структуру и активные свойства лекарственных веществ. А автоматизированные упаковочные линии обеспечат герметичную фасовку и защиту препаратов, предотвращая воздействие внешней среды, что позволит продлить срок хранения.

«Значительная часть оборудования, включая элементы инженерной инфраструктуры, системы контроля качества, специализированные производственные установки и вспомогательное оснащение, будут поставляться российскими компаниям, — сказал генеральный директор ООО «Аргументум Фарма» Олег Левченко. — Все лекарственные препараты будут проходить строгий контроль с использованием самого современного лабораторного оборудования на всех стадиях производства. Наш завод станет важной частью российской фармацевтической индустрии, обеспечивая пациентов медикаментами, отвечающими мировым стандартам».

Весь производственный комплекс площадью более восьми тыс. кв. метров будет построен на участке 2,3 га в соответствии с требованиями международных стандартов качества.