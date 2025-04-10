CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Электроника
|

НИИМЭ и ДВГУПС подписали соглашение о сотрудничестве

НИИ молекулярной электроники (входит в ГК «Элемент»), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», и Дальневосточный государственный университет путей сообщения (ДВГУПС) подписали договор о совместной подготовке высококвалифицированных специалистов для электронной промышленности. Стороны объединяют кадровый и научный потенциал для реализации программ целевой подготовки инженеров в области создания сверхчистой химии, необходимой для производства микроэлектронных компонентов.

НИИМЭ и ДВГУПС направят усилия на подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов по перспективным направлениям, включая организацию совместных мероприятий, стажировку и практику студентов, а также возможности трудоустройства выпускников в целях развития научно-исследовательской деятельности и создания условий для дальнейшего опережающего развития страны.

«Наши компетенции позволяют ставить перед собой стратегические задачи высокого уровня. Студенты получат все необходимые знания и навыки при участии экспертов ведущего в стране НИИ – это открывает для них новые горизонты. Нам важно, чтобы ребята, которые получают инженерную профессию, чувствовали себя уверенно и понимали, что они имеют самые широкие возможности для построения своей карьеры», – отметил ректор ДВГУПС Владимир Буровцев.

«Сегодня НИИМЭ уже сотрудничает с 27 вузами из 11 регионов России по целевой подготовке специалистов для ключевых направлений отрасли. Взаимодействие предприятия с ведущими учебными заведениями страны помогает внедрить практикоориентированный подход в обучении, способствующий подготовке молодых кадров с актуальными для рабочего процесса знаниями и навыками», – сказала директор по развитию профессионального образования НИИМЭ Наталья Садкова.

Работа во взаимодействии с учебными заведениями страны по развитию кадрового потенциала микроэлектронной индустрии и активное вовлечение молодежи в будущую профессию – одна из важных стратегических задач, реализуемых НИИМЭ. Институт ведет базовые кафедры микро- и наноэлектроники, ежегодно участвует в профориентационных мероприятиях, принимает студентов на практику и учебную стажировку. В 2024 г. НИИМЭ провел более 120 карьерных мероприятий и проектных работ со школьниками и студентами.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Low-code и no-code 2025» состоится 24 апреля

Российский студент разработал наноспутниковую платформу с нейросетью на борту

Потанин вложил миллиард в российского создателя производства алмазных пластин для чипов, которые заменят кремниевые

Полиция предупреждает: В онлайн-магазинах и Telegram новая схема мошенничества. Покупателей убеждают заплатить пошлины

Госдума взялась за законодательное регулирование ИИ. Создана рабочая группа

«Аэрофлот» первой из российских авиакомпаний внедрил отечественные планшеты для экипажей

Конференции

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Зачем сейчас нужны роутеры с Wi-Fi 7: 5 лучших моделей

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Показать еще

Наука

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153