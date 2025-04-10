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Мошенники начали использовать цифровой рубль в схемах инвестскама

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, предупреждает о появлении ресурсов, на которых предлагают стать участниками инвестиционной программы «Цифровой рубль Банка России». Аналитики департамента защиты от цифровых рисков F6 обнаружили сеть сайтов, посетителей которых приглашают присоединиться к программе пассивного заработка на финансовом рынке. Цифровой рубль на этих ресурсах служит приманкой для классической схемы инвестиционного мошенничества. Об этом CNews сообщили представители F6.

Пользователи, которые переходят на такие сайты, видят страницу с символикой цифрового рубля и чат-бот с «личным менеджером». Первые сообщения в чат-боте обещают «доход от 100 тыс. руб. уже с первых дней». При этом пользователя заранее предупреждают, что минимальная сумма «инвестиций» составляет 10 тыс. руб.

Под предлогом расчета потенциального дохода и «удобной» суммы вклада потенциального инвестора просят ответить на ряд вопросов. Требуется указать возраст, гражданство, статус на рынке труда, финансовую цель, диапазон дохода. Один из вопросов звучит так: «Сколько времени вы готовы уделять заработку в своем смартфоне?». Затем чат-бот запрашивает имя, фамилию и контактный номер телефона, после чего на экран выводится сообщение: «Наши специалисты перезвонят вам в ближайшее время». Это стандартный для инвестскама сценарий: как только жертва оставит свои данные на таком сайте, ей звонит злоумышленник, который представляется персональным «менеджером», открывает доступ к «инвестиционной платформе», уговаривает внести «депозит». Итог таких инвестиций всегда один – полная потеря внесенных денег.

Специалисты компании F6 отмечают, что все обнаруженные ими мошеннические сайты зарегистрированы недавно, в период с 18 марта по 4 апреля 2025 г. Ресурсы созданы по единому шаблону, но структура ссылок отличается, что позволяет предположить: скам-ресурсы с эмблемами цифрового рубля используют несколько мошеннических партнерских программ.

«Инвестскам остается для киберпреступников одним из самых популярных направлений. Для привлечения внимания потенциальных жертв злоумышленники, которые работают с такими схемами, активно используют актуальные новостные поводы, имена известных людей и бренды. Цифровой рубль – как раз такой бренд, про который слышали многие, но не все понимают, что он из себя представляет и зачем нужен. Этим и пользуются мошенники», – сказала Мария Синицына, старший аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6.

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