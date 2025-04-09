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С начала 2025 г. системы искусственного интеллекта выявили в Москве порядка трехсот признаков имущественно-земельных нарушений

Госинспекция по недвижимости внедряет и применяет технологические решения для автоматизированного выявления нарушений в сфере землепользования. В контрольной деятельности используются алгоритмы видеоаналитики для анализа изображений, поступающих с камер видеонаблюдения, а также спутниковых систем высокого разрешения. Об этом CNews сообщили представители Госинспекции по недвижимости.

«Сегодня мониторинг использования объектов недвижимости реализуется в том числе на основе результатов анализа материалов камер городского видеонаблюдения и космоснимков. Посредством дистанционных инструментов контроля с января по март 2025 г. в автоматизированной системе было проанализировано порядка 15 тыс. земельных участков и обработано с помощью нейросетей более 500 тыс. снимков, полученных с городских камер и других источников данных», – сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Глава контрольного ведомства уточнил, что в результате комплексного автоматического анализа полученных данных в первом квартале было зафиксировано порядка 300 признаков земельно-имущественных нарушений. В их числе – факты, свидетельствующие о наличии признаков проведения незаконных строительных работ на ранней стадии, захламления городских земельных участков и др. Материалы, проанализированные при помощи искусственного интеллекта, направлены инспекторам для их дальнейшей проработки и принятия соответствующих мер.

«Цифровые технологии позволяют не только контролировать законность использования земельных участков, но и своевременно выявлять и не допускать возведения самостроя. Сегодня приоритетным направлением является дистанционный контроль. С целью снижения административной нагрузки на бизнес мы стараемся минимизировать прямое взаимодействие с пользователями и собственниками объектов недвижимости, и применять риск-ориентированный подход. В перспективе планируем продолжить работу в данном направлении: внедрять и апробировать новейшие инструменты контроля для обеспечения порядка в имущественно-земельной сфере», – сказал Иван Бобров.

Как рассказали в столичном Департаменте информационных технологий, городская система видеонаблюдения, помимо выявления имущественно-земельных нарушений, помогает контролировать качество уборки и благоустройства дворов и улиц. Это позволяет городским службам оперативно узнавать о недочетах и поддерживать чистоту и порядок в столице.

Создание и функционирование цифровых платформ для предоставления жителям государственных услуг в различных отраслях социальной сферы соответствует задачам национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

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