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Планетарный сканер «ЭларСкан» А2-600КС с ПО «СканИмидж» поставлен в киностудию «Мосфильм»

Планетарный сканер «ЭларСкан» А2-600КС с профессиональным ПО «СканИмидж» поставлен в киностудию «Мосфильм». Об этом CNews сообщили представители компании «Элар».

«ЭларСкан» А2-600КС оснащен трансформируемой колыбелью, что позволяет оцифровывать оригиналы с полным и неполным раскрытием. Все модели линейки имеют оптический зум для подстройки под различные форматы оригиналов до А2+. Плоское интегрированное стекло обеспечивает разглаживание страниц и быстрое потоковое сканирование сшитых оригиналов в плоском режиме.

В комплекте с «ЭларСкан» А2-600КС поставлена профессиональная версия программного обеспечения «Элар» «СканИмидж», включенного в реестр Минцифры России. Отечественное ПО оптимизирует процессы оцифровки и управления изображениями, предлагая автоматизацию основных этапов работы и возможность индивидуальной настройки под различные категории документов. «СканИмидж» также включает интеллектуальные алгоритмы для постобработки и коррекции изображений, что упрощает работу с большими объемами данных.

Сканеры «ЭларСкан» зарегистрированы в реестре РЭП Минпромторга России. Эти устройства используются в различных известных учреждениях культуры, включая, например, киностудию имени Горького.

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