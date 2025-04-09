МТС установила в Дагестане первые восемь отечественных базовых станций

МТС установила в Республике Дагестан первые восемь отечественных базовых станций, которые обеспечили сигналом 4G несколько сельских населенных пунктов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Отечественные базовые станции, произведенные компанией «Иртея», интегрированы в сеть МТС в разных частях Дагестана, на различных высотах в Ахвахском, Ахтынском, Казбековском, Магарамкентском, Новолакском, Сулейман-Стальском, Тарумовском, Унцукульском районах. Более 30 тыс. жителей этих территорий стали первыми пользователями отечественного мобильного интернета.

Оборудование «Иртеи» установили в населенных пунктах с разной плотностью населения, чтобы технические специалисты МТС проверили работу новых базовых станций с высокой и низкой нагрузкой, а также в разных климатических условиях и высотах. Например, в селе Тад-Магитль живет около 600 человек, а в районном центре селе Ахты – более 15 тыс.

«Большинство базовых станций уже успешно внедрены в действующую сеть сотовой связи, в нескольких точках завершается наладка оборудования. В планах по всей стране до конца года установить еще 1000 отечественных базовых станций, несколько десятков из них будут запущены на сети в Дагестане. Это позволит нам не только развивать технологический суверенитет, но и расширять зону покрытия 4G для пользователей в регионе», – сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.

Оборудование разработано и произведено российским телеком-вендором «Иртея», 50% акций компании принадлежит МТС. Архитектура базовых станций основана на концепции открытых стандартов Open RAN и клаудизации радиоподсистемы, когда часть функционала базовой станции обрабатывается в дата-центрах. Эти технологии позволяет внедрять оборудование в существующую сеть, построенную за десятилетия работы компании на оборудовании других производителей.