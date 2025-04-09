CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация
|

«Лантер» поддерживает систему лояльности DLS

Компания «Лантер», разработчик мультивендорного ПО для эквайринговых решений (входит в группу «Ланит»), обеспечивает поддержку сервисов DLS для программно-аппаратного комплекса LAN-4Tap, предназначенного для безналичных платежей в устройствах самообслуживания и POS-терминалах. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Сервисы DLS (Digital Loyalty System) позволяют магазинам идентифицировать покупателей, анализировать их покупки, начислять бонусы и скидки по банковским картам и QR-коду.

Компания «Лантер» разработала программный компонент для взаимодействия с сервисами DLS и провела приемо-сдаточные испытания решения с компаниями-лидерами нефтегазовой и банковской отраслей.

Виктор Кунях, коммерческий директор «Лантер»: «Инновационное решение компании DLS позволяет торговому предприятию эффективно взаимодействовать со своими покупателями, получая детальную аналитику о совершаемых покупках, и выстраивать персонализированный подход к продажам».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Госдума взялась за законодательное регулирование ИИ. Создана рабочая группа

«Аэрофлот» первой из российских авиакомпаний внедрил отечественные планшеты для экипажей

«Русал», Leomax Group, «Русагро» поделятся своими кейсами 15 апреля на конференции CNews «Заказная разработка ПО». Успейте зарегистрироваться

«Касперский» помогает блокировать аккаунты билетных перекупщиков

Или мы, или никто. Google заваливает деньгами уволившихся программистов, лишь бы те не устроились к конкурентам

Китайцы запатентовали на себя редкую российскую технологию сразу после доклада разработчика на конференции: «Из презентации скопировали даже ошибки»

Конференции

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Показать еще

Наука

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153