«Лантер» поддерживает систему лояльности DLS

Компания «Лантер», разработчик мультивендорного ПО для эквайринговых решений (входит в группу «Ланит»), обеспечивает поддержку сервисов DLS для программно-аппаратного комплекса LAN-4Tap, предназначенного для безналичных платежей в устройствах самообслуживания и POS-терминалах. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Сервисы DLS (Digital Loyalty System) позволяют магазинам идентифицировать покупателей, анализировать их покупки, начислять бонусы и скидки по банковским картам и QR-коду.

Компания «Лантер» разработала программный компонент для взаимодействия с сервисами DLS и провела приемо-сдаточные испытания решения с компаниями-лидерами нефтегазовой и банковской отраслей.

Виктор Кунях, коммерческий директор «Лантер»: «Инновационное решение компании DLS позволяет торговому предприятию эффективно взаимодействовать со своими покупателями, получая детальную аналитику о совершаемых покупках, и выстраивать персонализированный подход к продажам».