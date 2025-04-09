«ГардаТранс» на 40% ускорила обработку заказов с платформой BPMSoft

Транспортно-экспедиционная компания «ГардаТранс» перешла на российскую CRM-систему на базе low-code платформы BPMSoft (разработана компанией «БПМСофт», входит в продуктовый портфель ИТ-холдинга Lansoft). Проект, реализованный системным интегратором Orange Process, ускорил обработку заказов на 40%, снизил нагрузку на сотрудников и повысил прозрачность процессов. Об этом CNews сообщили представители «БПМСофт».

«ГардаТранс» более 20 лет занимается международными грузоперевозками в странах Европы, Азии и Америки и предоставляет услуги по таможенному оформлению.

Ранее «ГардаТранс» использовала CRM иностранного вендора, которая не справлялась с растущими потребностями бизнеса. В поисках решения для автоматизации управления продажами и повышения эффективности работы компания выбрала BPMSoft. Платформа соответствовала заявленным требованиям, а инструменты low-code позволили адаптировать CRM под уникальные бизнес-задачи заказчика.

Внедрение модуля «BPMSoft Управление продажами» ускорило обработку клиентских запросов на 40%. Система обновляет статус заказа в зависимости от стадии его выполнения, а изменения и комментарии фиксируются автоматически, что повышает прозрачность процессов и позволяет отслеживать каждый шаг сделки. Благодаря интеграции системы с биллинговым сервисом Best количество ошибок, связанных с человеческим фактором, сократилось на 30%.

В рамках проекта разработаны готовые сценарии разных типов перевозок с четко выстроенной последовательностью этапов. Внедрение гибкой системы управления для мультимодальных маршрутов — автомобильных, железнодорожных, морских и авиационных — повысило удобство и эффективность логистических процессов. Сегодня с платформой работают 35 сотрудников. В дальнейшем компания планирует автоматизировать управленческую аналитику и отчетность.

Анжелика Попова, директор компании «ГардаТранс»: «Внедрение BPM-системы позволило нам повысить прозрачность процессов, ускорить обработку запросов и улучшить взаимодействие между отделами. Мы видим реальный рост эффективности бизнеса и уверены, что это только начало цифровой трансформации нашей компании».

Олег Кулак, директор Orange Process: «Проект для «ГардаТранс» стал отличным примером того, как грамотная автоматизация может повысить прозрачность и управляемость бизнес-процессов. Мы совместно разработали полезные решения, которые не только ускорили обработку запросов и заказов, но и помогли компании сократить операционные издержки. Наш подход заключался в том, чтобы не только перенести данные в новую систему, но и адаптировать процессы под современные требования логистического бизнеса, сделав их более гибкими и управляемыми».

Максим Илюхин, директор по продажам BPMSoft: «В международных перевозках важно держать под контролем каждый этап — от оформления заказа до доставки. При большом потоке заявок легко упустить детали, но CRM решает эту проблему. Система автоматически фиксирует данные, помогает отслеживать динамику продаж и экономит время менеджеров. Проект с «ГардаТранс» и Orange Process показал, как автоматизация ускоряет работу, снижает ошибки и позволяет транспортным компаниям зарабатывать больше».