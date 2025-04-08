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TCL представляет серию телевизоров P6K с мощным процессором AiPQ и безрамочным металлическим корпусом

TCL, производитель потребительской электроники, представляет серию P6K — доступные 4K телевизоры с современным дизайном, расширенными интеллектуальными возможностями. Об этом CNews сообщили представители TCL Electronics.

Серия TCL P6K предлагает высокое качество картинки благодаря высокому разрешению 4K UHD и поддержке технологии HDR10. Фирменная система динамического усиления цвета автоматически настраивает изображение, делая его насыщенным и естественным. HVA экран, разработанный TCL, обеспечивает улучшенную контрастность, устраняет ореолы и эффективно борется с бликами от внешнего освещения, создавая чистое и чёткое изображение.

Фирменный процессор TCL AiPQ использует алгоритмы искусственного интеллекта для анализа контента в реальном времени. Он адаптирует изображение под особенности восприятия, повышая чёткость, цветовую точность, контрастность и яркость. Это обеспечивает реалистичную и сбалансированную картинку вне зависимости от жанра контента.

Телевизоры работают на базе операционной системы Google TV, которая объединяет любимые приложения, предлагает персонализированные рекомендации и делает навигацию по контенту максимально удобной.

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TCL представляет серию телевизоров P6K с мощным процессором AiPQ и безрамочным металлическим корпусом

Технология Dolby Audio обеспечивает объемное и четкое звучание, позволяя почувствовать себя в центре происходящего. Детализированный звук и разборчивые диалоги делают просмотр фильмов, спортивных трансляций и сериалов ещё более захватывающим.

Телевизоры серии P6K оснащены увеличенным объемом памяти — 16 ГБ постоянной и 2 ГБ оперативной, что позволяет загружать больше приложений и наслаждаться разнообразным контентом без ограничений.

Для комфортного и безопасного просмотра предусмотрен целый комплекс технологий защиты зрения: снижение синего света, отсутствие мерцания, адаптация яркости и плавности движения. Это делает просмотр максимально приятным — даже при длительном использовании.

Безрамочный металлический корпус не отвлекает от изображения и визуально расширяет экран, усиливая эффект погружения.

Телевизоры серии P6K будут доступны в диагоналях 55”, 65” и 75”.

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