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«Супер Лента» внедряет систему видеораспознавания товаров на полках

«Супер Лента» внедряет систему видеораспознавания товаров на полке после успешного тестирования. Решение позволило увеличить товарооборот и сэкономить рабочее время сотрудников. Об этом CNews сообщили представители «Ленты».

Дирекция по инновациям «Ленты» тестировала систему видеораспознавания товаров компании Cera Retail в восьми супермаркетах Москвы. Стационарные камеры были установлены в секциях с безалкогольными напитками, водой и молочными продуктами. Устройства в реальном времени отслеживают количество товара на полке. Если его недостаточно, данные поступают работнику магазина. Это позволило сэкономить 40% рабочего времени, которое сотрудники тратили на выкладку и доставку до полки.

Директор по инновациям «Ленты» Ольга Караева сказала: «Как и наши поставщики, мы заинтересованы в том, чтобы полка не была пустой, и товары продавались. Поэтому мы работаем с нашими партнерами, которые могут присоединиться к проекту, чтобы отслеживать наличие ассортимента, его продажи и качество работы мерчендайзеров. Видеоаналитика – перспективное решение и с точки зрения управления небольшими магазинами – директор нескольких торговых точек может дистанционно отслеживать, что происходит на полках».

Помимо наличия товаров на полке система анализирует виртуальный остаток в магазинах. В случае отсутствия или нехватки запасов информация поступает в систему автозаказа. Кроме того, система видеораспознавания может отлеживать корректность ценника или его отсутствие. В магазинах, участвующих в пилоте, товарооборот некоторых категорий вырос на шесть процентов.

Директор торговой сети «Супер Лента» Альберт Поршнев сказал: «Для нас внедрение передовых инновационных технологии – это важнейший инструмент, который облегчает труд работников магазина и повышает операционную эффективность. Мы уже применяем эту технологию в 100 супермаркетах: система распознает полки с молочными продуктами, безалкогольными напитками, пивом и слабым алкоголем. В ближайшее время мы внедрим ее во всех "Супер Лентах"».

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