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«Первый Бит» модернизировал работу отдела транспортной логистики с помощью единого информационного поля

Компания «Первый Бит» модернизировала работу отдела транспортной логистики с помощью единого информационного поля на базе «1С:УАТ» у поставщика ветроэнергетики «АТС». Благодаря модернизации работы получение управленческой отчетности в компании ускорилось на 20%, сроки оказания услуг сократились на 20%, а трудозатраты в подразделениях — на 10%. Операционные и административные расходы снизились на 10%. об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

Реализация проекта позволила наладить работу департамента транспорта компании в едином информационном поле и значительно снизить риски штрафов из-за срыва сроков сдачи регламентированной отчетности.

Ранее в качестве основной учетной системы для управления автотранспортом на предприятии использовался программный продукт «1С:Управление автотранспортом, модуль для 1С:ERP». Планирование автотранспорта и работы отдела транспортной логистики велись во внешней учетной системе «Умная логистика».

Выполнение задач отдела логистики в отдельном программном продукте влекло за собой дополнительные трудозатраты, данные на ТС вручную дублировались в основной системе. В месяц компания обрабатывает порядка 160 заявок.

Обновление системы требовало повторной интеграции программного продукта «1С:ERP Управление предприятием» в связке с «Бит.Финанс» и «1С:Управление автотранспортом», что часто приводило к повреждению кода и необходимости тщательных проверок. После обновления часто сбивались настройки прав, из-за чего система одну неделю в квартал могла быть недоступной для пользователей.

«Основная проблема, которую предстояло решить нашей команде, — масштабное обновление мастер-системы со встроенными модулем управления автотранспортом. В качестве решения специалисты мы реализовали замену внешней учетной системы логистики функционалом «1С:Управление автотранспортом. Модуль для 1С:ERP» с помощью выноса этого модуля в отдельную конфигурацию», — сказал руководитель проекта интегратора «Первый Бит», центральный офис Воронежа, Никита Глотов.

В рамках внедрения системы «1С:Предприятие 8. Транспортная логистика, экспедирование и управление автотранспортом КОРП» в компании «АТС» были автоматизированы и настроены основные бизнес-процессы по управлению автотранспортом.

Специалисты ИТ-интегратора «Первый Бит» доработали правила обмена между «1С:Управление автотранспортом КОРП» по выгрузке документа «Заказ на ТС» в документ «Заказ покупателя», осуществили миграцию начальных данных и нормативно-справочной информации, а также перенесли исторические документы.

Благодаря облегчению системы обновления стали менее трудоемкими. Это позволило поставщику ветроэнергетики «АТС» сэкономить бюджет на подобные работы, сократить время недоступности работы учетной системы, связанной с ошибками обновления, а также снизить риски штрафных санкций по причине срыва сроков сдачи регламентированной отчетности.

«В результате реализации проекта в компании снизились трудозатраты на обновления. Доработки и настройки форм, документов и реестров стали гораздо управляемее и проще. В базе «Транспортная логистика» настроены рабочие места группы диспетчеризации и внедрены дополнительные функции, усовершенствованы рабочие процессы сотрудников. Мы отказались от использования стороннего ПО, которым ранее пользовались сотрудники, что позволило не просто сэкономить денежные средства, но и развернуть базу данных со всеми результатами на собственных мощностях, синхронизировать процессы между подразделениями посредством платформы », — сказал заместитель начальника департамента информационных технологий компании «АТС» Виктор Дземян.

Опыт сотрудничества с компанией «Первый Бит» и внедрение в работу нового решения «АТС» уже имеет. Два года назад интегратор автоматизировал управление финансами при помощи программы «Бит.Финанс». Это позволило отказаться от ручной обработки данных: на отражение план-факта теперь уходит в полтора раза меньше рабочего времени.

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