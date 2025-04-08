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DCLogic анонсировала премьерную онлайн-демонстрацию собственной платформы управления IT-инфраструктурой

Компания DCLogic, один из ведущих системных интеграторов с вендорским подходом, анонсировала онлайн-демонстрацию возможностей платформы INFRABASE для управления IT-инфраструктурой и жизненным циклом виртуальных машин. Презентация состоится 17 апреля в формате открытого вебинара.

INFRABASE представляет собой инновационную платформу класса CMP (Cloud Management Platform), разработанное на основе 13-летнего опыта компании в сфере IT-интеграции. Платформа предназначена для автоматизации жизненного цикла виртуальных машин и комплексного управления IT-инфраструктурой.

В ходе вебинара участники в режиме реального времени смогут ознакомиться с основными возможностями платформы, включая:

- Учет объектов IT-инфраструктуры

- Управление виртуальными машинами

- Модуль планирования мощностей

- Биллинговую систему

- Возможности интеграции с другими решениями

Мероприятие организовано специально для владельцев и пользователей IT-инфраструктур российских компаний различных профилей: IT-директоров, инженеров по виртуализации, системных администраторов, DevOps-специалистов и руководителей инфраструктуры.

Спикером выступят Денис Тищенко, директор по развитию направления управления IT-инфраструктурой DCLogic и главный архитектор платформы INFRABASE. В ходе вебинара ведущие эксперты проведут демонстрацию модулей платформы и ответят на все вопросы участников.

Участники вебинара получат доступ к демо-версии платформы, возможность приоритетной записи на пилотный проект и персональную консультацию экспертов. Количество мест на мероприятии ограничено.

Регистрация доступна по ссылке

Начало мероприятия запланировано на 11:00 по московскому времени.

Это событие может стать важным шагом в развитии российского рынка решений для управления IT-инфраструктурой, предложив отечественным компаниям комплексное отечественное решение для управления IT-инфраструктурой из единого окна.

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