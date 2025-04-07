В России разработали первого ИИ-тестировщика

Российский системный интегратор «Гарпикс» представил в последнем обновлении системы тест-менеджмента eQAtor.ru новую разработку — ИИ-тестировщик. Его задача — ускорить и модернизировать процессы разработки и тестирования программного обеспечения.

В обновленной версии eQAtor добавлены следующие ключевые функции.

Интеграция с ChatGPT. Ускоряет и автоматизирует создание тестовых сценариев и чек-листов, экономит время команды тестирования на написание документации, а также способствует ее единообразию.

Интеграция с локальной LLM для on-premise версии. Для компаний, которые ограничены в передаче данных во внешние сервисы. Обеспечивает безопасность и конфиденциальность при обработке данных в пределах корпоративной сети.

Создание тест-кейса через ИИ. Интеллектуальная система автоматически генерирует тестовые сценарии, учитывая требования и спецификации. Это ускоряет подготовку к тестированию.

Создание чек-листа через ИИ. ИИ-ассистент помогает создать структурированные чек-листы, учитывая требования и специфику проекта.

Разнообразие ИИ-ассистентов. Помимо ChatGPT eQAtor поддерживает еще и «Яндекс GPT», что расширяет возможности по взаимодействию с различными ИИ сервисами.

Генерация массивов тест-кейсов и чек-листов. Оптимизирует временные затраты команды тестирования. Благодаря этой функции можно написать набор тест-кейсов и чек-листов всего в несколько кликов.

В следующем обновлении планируется внедрить функционал для автоматического разбора технических заданий при помощи искусственного интеллекта. Он позволит системе получать расширенную информацию о продукте и формировать документ ПМИ (программа и методика испытаний). А также — создавать важные для тестирования документы, такие как матрица трассировки, формируя связи между тестовыми сценариями и требованиями к системе.

Помимо расширения функционала использования ИИ планируется увеличивать перечень ИИ-ассистентов. В том числе такими ИИ-моделями, как DeepSeek.

Генеральный директор «Гарпикс» Руслан Гатаулин: «eQAtor уже давно позволяет оценивать эффективность работы IT-специалистов и сравнивать результативность инхаус и аутсорс-сотрудников. А с появлением ИИ-тестировщика компании смогут ускорить и сделать процесс разработки и тестирования ПО гораздо дешевле».