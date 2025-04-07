Резидент «Сколково» разработал систему оптического трекинга

Компания «НПО Варя», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), завершила разработку и испытания устройства оптического трекинга Camix Vision. Система предназначена для точного определения положения и ориентации камер в реальном времени. Проект реализован в рамках совместной программы Минпромторга России и «Сколково» «Микроэлектроника». Объем финансирования составил 60,2 млн руб., из которых свыше 70% — грантовая поддержка «Сколково». Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Camix Vision — первое российское решение, сочетающее высокую частоту обновления (60 Гц) и минимальную задержку обработки данных (всего 17 мс), что ставит технологию в один ряд с мировыми аналогами: Mo-Sys, Stype, Ncam. Это открывает новые возможности для отечественной теле- и киноиндустрии, позволяя отказаться от зарубежных аналогов без потери качества. Технология не требует сложных импортных компонентов и уже прошла апробацию на реальных проектах, включая телевизионные и рекламные съемки, а также использовалась для работы над полнометражной картиной «Мой север», которая планируется к прокату в 2026 г.

«Система Camix Vision представляет собой значительный прорыв в сфере кинематографии, расширяя границы возможностей для отечественных творческих индустрий. Эта инновация не только демонстрирует высокий уровень наших технологических достижений, но и укрепляет позиции России на мировом рынке, предлагая конкурентоспособное решение, которое способствует развитию и сохранению нашего технологического суверенитета. Важность проекта заключается в его способности обеспечить независимость от зарубежных разработок, одновременно повышая качество производимого контента», — сказал Василий Шпак, заместитель министра промышленности и торговли России.

Программно-аппаратный комплекс согласования реальной и виртуальной камеры незаменим для производства XR-видеоконтента отрасли Virtual Production. Устройство включает светоотражающие инфракрасные маркеры и собственные ИИ-алгоритмы обработки изображений. В комплексе также применяются сквозные технологии – машинное зрение и машинное обучение. Технология запатентована, выпущена опытная партия оборудования, готовится запуск серийного производства.

«Сегодня каждый пятый российский кинопродукт создается с использованием технологий Virtual Production, и спрос на них продолжает стремительно расти. По прогнозам Fortune Business Insights, к 2032 г. мировой рынок Virtual Production достигнет $10,07 млрд, демонстрируя среднегодовой рост на уровне 14,7%. Уже сейчас более 70% крупных мировых кинопроектов активно используют эти технологии для оптимизации сроков и бюджетов производства. Создание и развитие российских решений, таких как Camix Vision, обеспечивает не только технологический суверенитет страны в медиаотраслях, но и открывает перспективы для масштабирования подобных технологий в регионы России. Это позволит студиям и компаниям за пределами Москвы использовать новации виртуального продакшена, повышая качество контента и делая его более доступным для региональных игроков рынка», — отметил Алексей Каленчук, руководитель направления цифровых креативных индустрий Фонда «Сколково».

«Virtual Production активно используется и развивается в мировой киноиндустрии, причем в России качество производства видеоконтента в этой сфере не уступает западным продуктам. Чтобы не утратить позиции в данном направлении, возможно, и обеспечить выход на лидерские позиции, мы предложили собственный отечественный продукт. Применяемое в технологии Camix Vision устройство трекинга по ряду показателей уже превышает западные аналоги, а система калибровки позволяет провести этот процесс за два часа, вместо 24 часов, которые требуются у "топовых" систем. Решение успешно используется в проектах ведущих федеральных телеканалов, что подтверждает востребованность на медиарынке этого современного отечественного инструмента производства цифрового видеопродакшена», — сказал Василий Громыко, генеральный директор компании «НПО Варя».