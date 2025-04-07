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На трассах и в поселках Татарстана перед началом дачного сезона повысилась скорость мобильного интернета

В марте 2025 г. на трассах, в загородных поселках и торговых комплексах Татарстана расширили покрытие 4G. Технические работы коснулись 22 базовых станций (БС) «Летай». Оператор исследовал потребности татарстанцев и с учетом ранней весны спрогнозировал сезонный спрос на доступный мобильный интернет в общественных пространствах и за городом. Об этом CNews сообщили представители «Таттелеком».

Для дачников, пользующихся трассой М-7, появилась новая точка связи между поселками Новая Тура и Займище. Путешествия на этом отрезке дороги стали комфортнее. За счет модернизации оборудования пакетный и голосовой сервис также улучшился в населенных пунктах Спасского, Балтасинского, Сабинского районов, а также в Арске, Бавлах, Чистополе, Старом Дрожжаном, Столбищах и в ЖК «Царево Village» (Пестречинский район). А объем мобильного интернета в Камских Полянах увеличился на 30%.

В два раза возросла скорость передачи данных для нижнекамцев в 45-м микрорайоне. Также в городе построили новую площадку и повысили качество соединения у ТЦ «Якорь». Это позволяет абонентам быстрее отправлять аудиосообщения и загружать видео в считанные секунды. Сигнал усилили и вблизи торговых центров «Октябрьское» в Набережных Челнах и «Девонский» в Альметьевске, а также рядом с образовательными учреждениями. Так, емкость сети нарастили в зоне колледжа физической культуры и «Татнефть-школы» в нефтяной столице республики, в Зеленодольске – недалеко от судостроительного колледжа. А у балтасинской гимназии скорость передачи данных выросла более чем в два раза.

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