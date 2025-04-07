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Инструментарий Strive доступен на «Ред ОС М»

Компании «Страйв - Таск» и «Ред Софт» подтвердили совместимость программного решения для управления проектами и задачами Strive с мобильной операционной системой «Ред ОС М». Совместное использование решений упростит постановку задач, наладит их контроль и обеспечит удобное управление проектами.

Использование приложения для управления проектами Strive на мобильной операционной системе «Ред ОС М» создает оптимальные условия для эффективного управления проектами, обеспечивая удобство и простоту в эксплуатации. Система уведомлений, реализованная в Strive, обеспечивает своевременное информирование о новых задачах и сообщениях, а оперативный доступ к регламентирующей документации и другим материалам проекта осуществляется с мобильных устройств под управлением «Ред ОС М», независимо от местоположения пользователя.

Strive подходит для различных команд и отделов, включая маркетинг, продажи, управление проектами, разработку, HR, дизайн и другие. Более 20 тыс. команд и компаний уже доверили организацию своих проектов и задач сервису Strive, отмечая его удобство, функциональность и адаптивность под различные бизнес-процессы.

«Ред ОС М» — российская мобильная операционная система, разработанная компанией «Ред Софт». Внесена в реестр отечественного ПО (№19638 от 18 октября 2023 г.), что подтверждает соответствие стандартам Минцифры России и возможность использования госорганами и компаниями с госучастием. «Ред ОС М» не содержит сервисов Google. Доступ к приложениям обеспечен через предустановленный RuStore. «Ред ОС М» позволяет сочетать в одном устройстве два режима работы: мобильный и настольный. Переключение между режимами происходит за доли секунды.

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