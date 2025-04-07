«Дорогобуж» внедрил «мобильный обходчик» в службе контрольно-измерительных приборов и автоматизации

ПАО «Дорогобуж» (входит в группу «Акрон») завершило внедрение системы мобильного обходчика «Акрон. Обходчик для ремонтных служб» в службе контрольно-измерительных приборов и автоматизации (КИПиА) цеха слабой азотной кислоты. Система обеспечивает оперативный мониторинг оборудования на производстве. Об этом CNews сообщили представители ПАО «Акрон».

Проект «Акрон. Обходчик для ремонтных служб» разработан ИТ-специалистами совместно с Передовой инженерной школой (ПИШ) Новгородского государственного университета. Проект является частью интеграционного решения по развитию корпоративных систем, входит в топ ИТ-проектов группы «Акрон».

Основная цель внедрения системы — ускорение и упрощение ежедневных функций ремонтного персонала служб КИПиА по обслуживанию оборудования. Внедренное решение обеспечивает автоматизацию передачи собранных данных, возможность их хранения и обработки в единой системе, а также оперативный контроль и анализ текущего состояния оборудования. Также специалистами компании была осуществлена полная интеграция обходчика с ERP предприятия - ИСА.

Денис Сушко, главный приборист ПАО «Дорогобуж»: «Мобильный обходчик позволяет автоматизировать процессы учета результатов обхода, контроля состояния оборудования и фиксации выявленных дефектов, на месте проведения работ. Благодаря этому можно эффективно организовывать работу персонала, оперативно принимать меры при возникновении дефектов и формировать отчеты».

Алексей Никулочкин, начальник цеха слабой азотной кислоты: «Внедрение мобильного обходчика позволило систематизировать и упростить процесс технического обслуживания средств измерения, своевременно устранять выявляемые дефекты».

Впервые мобильное решение по оперативному мониторингу технологического оборудования было внедрено в 2020 г. на производствах аммиака на двух предприятиях группы — ПАО «Акрон» в Великом Новгороде и ПАО «Дорогобуж» в Смоленской области.