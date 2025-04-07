«Аэрофлот» — первый работодатель России, который реализовал электронный прием на работу

«Аэрофлот» внедрил цифровой кадровый документооборот (КЭДО). Система позволяет осуществлять основные HR-операции с соискателями и сотрудниками в электронном формате, отказавшись от бумажных носителей. Проект реализован при активном содействии министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Об этом CNews сообщили представители «Аэрофлота».

Электронный прием на работу происходит полностью дистанционно. Соискатель, который успешно прошел отбор и получил предложение о трудоустройстве: заполняет онлайн-анкету и загружает в электронном виде документы, необходимые для оформления на работу; проходит аутентификацию на портале КЭДО с помощью личной учетной записи на «Госуслугах» (ЕСИА); после успешной верификации данных подписывает электронные кадровые документы с использованием государственного сервиса «Госключ».

С момента запуска системы в марте 2025 г. сервисом электронного трудоустройства воспользовалось 15 новых сотрудников авиакомпании.

Новая платформа значительно упрощает процесс подтверждения подлинности данных, исключает вероятность ошибок и позволяет максимально эффективно использовать время как HR-специалистов, так и соискателей. Система гарантирует прозрачность и удобство коммуникации между сотрудниками и департаментом управления персоналом «Аэрофлота», сократит время обработки документации и уменьшит расходы на ее хранение и транспортировку. Также КЭДО усилит защиту данных и конфиденциальность личной информации. В дальнейшем планируется расширить возможности системы и интегрировать ее с другими корпоративными ИТ-решениями.

Илья Перфильев, заместитель генерального директора ПАО «Аэрофлот» по персоналу и организационному развитию: «Платформа КЭДО «Аэрофлота» — уникальное на сегодняшний день цифровое решение. Впервые общероссийская Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) интегрирована в HR-систему коммерческой компании. «Аэрофлот» как лидер цифровой трансформации способствует формированию, в том числе, новых стандартов ведения кадрового электронного документооборота в России».

Олег Качанов, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России: «Интеграция систем КЭДО с «Госуслугами» многократно упрощает процесс трудоустройства — как для соискателей, так и для HR-специалистов. Такой функционал расширяет географию поиска сотрудников, сокращает бюрократические процессы, экономит ресурсы компании, а главное — делает доступнее для многих работу мечты».