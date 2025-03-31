Ученые Пермского Политеха разработали платформу для создания интерактивных презентаций на основе искусственного интеллекта

Ученые Пермского Политеха усовершенствовали разработанную ранее платформу для создания презентаций, внедрив технологии искусственного интеллекта. Теперь можно создать презентацию с помощью нейросети, отредактировать в ней текст, например, сделать рерайт, сократить или дополнить информацию, сгенерировать картинки или создать квиз с помощью технологий ИИ. Об этом CNews сообщили представители ПНИПУ.

Программа зарегистрирована в Роспатент (№2024682255) и в реестре отечественного ПО (№21905).

Большинство существующих платформ для создания презентаций не всегда отвечают современным требованиям – их функционал ограничен, а интерфейсы устарели. Зарубежные аналоги, в свою очередь, дороги, часто недоступны и плохо совместимы с российским ПО.

Ранее ученые ПНИПУ сообщали о создании отечественной программы DiaClass для подготовки интерактивных многофункциональных презентаций. Помимо обычных функций, она позволяет добавлять живые слайды на основе впечатляющей галереи заготовок, а также музыку, фото- и видеоматериалы. Кроме того, платформа дает возможность проводить тестирования и квизы в режиме «здесь и сейчас» с большим количеством людей, которые могут подключиться с любого устройства по ссылке или QR-коду.

«Сейчас мы внедрили в программу технологии искусственного интеллекта. Пользователи могут создавать PowerPoint и PDF презентации, не перебирая тонны сайтов в интернете в поисках подходящей информации и картинок. Нейросеть сама нарисует или найдет иллюстрации в интернете, а также напишет нужный текст либо возьмет его из загруженного файла», – сказал руководитель проекта Олег Горшков, резидент Бизнес-инкубатора «Динамика роста», аспирант кафедры «Экономика и управление промышленным производством» ПНИПУ.

В настоящий момент платформа использует отечественные LLM технологии, которые с помощью специально разработанных промптов (команд, которые подаются в нейросеть) могут создавать слайды на русском языке и национальных языках России и СНГ. Как это работает: пользователь может задать тему, выбрать шаблон и количество слайдов, а программа создаст на основе этой информации презентацию. После того, как она будет сгенерирована, в редакторе можно создать новый или улучшить существующий контент, добавить вопрос или опрос с помощью ИИ.

В дальнейшем команда проекта планирует дообучить модели для более персонализированного подхода, автоматического подбора тем и дизайнов, а также создания квизов из текста презентации.

Использование интерактивных презентаций распространено в образовательной деятельности. Так, и студенты, и преподаватели смогут взаимодействовать друг с другом в необычном формате, например, в виде викторин, и сразу получать обратную связь от аудитории в виде эмодзи. Такой подход повышает заинтересованность слушателей, их внимание к предлагаемому материалу, а также способствует лучшему запоминанию и усвоению информации.

Политехники отмечают, что сразу после проведения тестов организатор получает краткий отчет от системы, а более подробные результаты можно скачать в формате PDF или Excel.

Проект уже полностью готов и доступен на платформе DiaClass как бесплатно, так и по ежемесячной подписке за 410 и 900 руб. в зависимости от тарифа. С повышением цены увеличиваются возможности ИИ, количество участников при голосовании и слайдов, но пользователям доступен бесплатный пробный период и даже скидка до 30% для сотрудников образовательной сферы или при участии в бонусной программе.