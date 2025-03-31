«Т1»: цифровизация промышленности заметно отстает от рынка

На российском ИТ-рынке началось ожидаемое охлаждение после трех лет бурного роста. Многие компании оптимизируют стратегии развития, однако лидеры рынка сохраняют планы роста опережающими темпами. Их ставка — на, продолжающийся процесс импортозамещения и сохраняющийся запрос на цифровизацию по широкому кругу отраслей, где компании существенно отстают по бенчмаркам расходов на ИТ от зарубежных конкурентов. Об этом говорится в исследовании «Т1 Радар», подготовленном аналитиками ИТ-холдинга «Т1 на основе более 600 новостных источников I квартала 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Исследование показывает, что некоторые бигтех- и телеком-компании нацелены на оптимизацию инвестиционных проектов и штата из-за стагнации ИТ-бюджетов клиентов. Для лидеров рынка приоритетом становится финансовая эффективность уже существующих продуктов и услуг. При этом выход на IPO был отложен в ожидании улучшения экономической ситуации — а по данным исследования ФРИИ, треть из 90 компаний, заявлявших о планах листинга на бирже до 2026 г., работают в ИТ-отрасли.

Несмотря на общее ожидаемое замедление ИТ-рынка, его лидеры сохраняют планы по опережающему росту: так, Softline планирует увеличить оборот до 150 млрд руб., а дочерние ИТ-компании Сбербанка нацелены на рост в 70%. Компании также активно рассматривают возможности для M&A: «Яндекс» изучает выход на рынок Insurtech, а Softline ожидает выгодных предложений по покупке других игроков.

Драйвером ИТ-рынка и цифровизации в целом становится обрабатывающая промышленность. На фоне санкционного давления предприятия в сфере машиностроения, пищевой промышленности, химических производств инвестируют в активную автоматизацию процессов на «базовом» уровне и с годами будут лишь усиливать обороты, чтобы догнать лидеров трансформации: банки, розничные и телеком-компании. Так, CAGR рынка АСУ ТП до 2027 г. прогнозируется на уровне 27%.

Аналитики ожидают усиление спроса на продукты и услуги наиболее успешных вендоров. «Ведущие разработчики ИТ-решений активно формируют продуктовые экосистемы вокруг своих якорных продуктов, создают обширные партнерские сети и используют потенциал платформ для продвижения как в сегменте крупного бизнеса, так и СМБ. Также все ярче проявляются амбиции по выходу на зарубежные рынки. Среди приоритетных направлений: страны СНГ, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии», — отметил Дмитрий Харитонов, первый заместитель генерального директора ИТ-холдинга «Т1».

Эксперты аналитического подразделения ИТ-холдинга «Т1» пришли к выводу, что 2025 г. будет более сложным для ИТ-отрасли, чем предыдущие, но «охлаждение» после бурного роста позволит в среднесрочной перспективе (2026-2027 гг.) выйти на плато устойчивого развития. Это может произойти за счет снижения дефицита ИТ-специалистов (вследствие оптимизации штатов и проектов у ряда компаний, а также благодаря росту производительности труда разработчиков, использующих ИИ-инструменты) и уменьшения конкуренции за счет ухода с рынка/поглощения небольших игроков.