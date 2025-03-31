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МТС запустила базовую станцию в аэропорту Читы к сезону летних отпусков

ПАО «МТС» запустила базовую станцию в районе международного аэропорта Читы (Кадала). Установка нового телеком-оборудования позволила увеличить скорость мобильного интернета на 30%, улучшить качество голосовой связи и емкость сети. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила новую базовую станцию в западной части аэропорта, что позволило улучшить качество связи пассажиров и сотрудников главного авиаузла Забайкалья. Новое качество связи доступно в зоне вылета, в служебных и административных помещениях аэропорта, на территории взлетно-посадочной полосы, а также расположенных вблизи многоквартирных жилых домов, культурно-спортивного центра и участка автомобильной трассы к поселку Рудник Кадала.

Благодаря новому качеству связи путешественники могут пользоваться онлайн-картами, сервисами заказа такси, бронировать гостиницу, совершать видеозвонки родным и близким, пересылать фото и видео в мессенджерах даже в пиковые часы нагрузки на сеть.

«Благодаря расширению летной программы, развитию внутреннего туризма, пассажиропоток аэропорта забайкальской столицы ежегодно увеличивается. Мы анализируем нагрузки на сеть, фиксируем возрастающие потребности абонентов в скоростном доступе в интернет и проводим необходимые работы по улучшению качества связи. Запуск новой базовой станции в читинском аэропорту в преддверии сезона отпусков, позволит забайкальцам и гостям края с комфортом путешествовать и быть на связи», – сказал директор филиала МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

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