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МТС запустила в Новинке первую в Амурской области отечественную базовую станцию

ПАО «МТС» сообщает о запуске первой отечественной базовой станции «Иртея» в Амурской области. Оборудование стандарта LTE установлено в селе Новинка Благовещенского района. В ближайшее время МТС запустит еще 10 отечественных базовых станций в Амурской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Базовая станция «ИРТЕЯ», стандарта LTE 1800, усилила покрытие мобильной сети в одном из старейших сел области. Новое телеком-оборудование отечественного производства обеспечивает скоростным мобильным интернетом все территорию Новинки, а также популярный у амурчан местный водопад.

Построенная еще в начале XX века запруда для работы водяной мельницы, была впоследствии разрушена, а на ее месте остался небольшой ручей, перетекающий через остатки плотины. Сегодня это место известно многим жителям области, как «водопад в Новинке», множество туристов приезжают сюда для ярких и необычных фотосессий. Усиление сети LTE позволяет местным жителям пользоваться привычными онлайн-сервисами и приложениями на комфортных интернет-скоростях, а любителям красивых фото и видео, вести стримы в HD-качестве и рассказывать о необычной туристической локации.

«Запуск базовой станции в Новинке позволил нам усилить мобильную сеть на данном участке. В селе часто совершают транзитную остановку водители легковых и грузовых автомобилей, следующих в Свободный и другие населенные пункты на севере области. Скоростной мобильный интернет позволяет обновлять навигационные карты, совершать видеозвонки коллегам или друзьям, а также загружать фильмы и обновлять музыкальные плейлисты. В ближайшее время мы еще запустим отечественные базовые станции в Мазановском, Серышевском, Архаринском, Завитинском, Октябрьском и других округах Амурской области, что позволит нам расширить LTE сеть в отдаленных уголках области», – сказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Амурская область стала одной из первых регионов в России, где было получено и подключено оборудование российского телеком-вендора, разрабатывающего базовые станции. Базовые станции «Иртея» построены по принципу открытых стандартов Open RAN, при котором часть их работы переносится в облачные дата-центры, а не выполняется непосредственно на самой станции.

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