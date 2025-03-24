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«Битрикс24» добавил возможность овербукинга в сервис «Онлайн-запись»

В декабре 2024 г. «Битрикс24» представил «Онлайн-запись», инструмент для записи клиентов на прием к специалистам, бронирования техники и оборудования. «Онлайн-запись» автоматически рассчитывает нагрузку на специалиста, а также напоминает клиенту о записи и просит подтвердить визит, что избавляет отдел продаж от рутинной работы. Все контакты сохраняются в CRM для дальнейшей работы с базой клиентов.

Однако зачастую бизнес сталкивается с ситуацией, когда клиент подтверждает запись, но не приходит на прием. Это приводит к неполной загруженности специалистов и потере прибыли для компании.

Чтобы решить проблему, «Битрикс24» также добавил возможность овербукинга. Система дает возможность «наложить» две записи друг на друга даже в самые актуальные часы. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

Овербукинг обеспечивает максимальную загрузку специалистов. Для клиента процесс записи не изменится — ему не будут приходить уведомления о записи другого человека на его слот.

В системе компании «вторая» запись будет выделена отдельным цветом. В таком случае бизнесу необходимо понимать, как перенести бронирование, если обе записи подтвердились, а возможности обслужить обоих клиентов нет.

Решение доступно в облачной версии решения и вскоре появится в коробочной версии.

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