Termidesk Connect – новый российский балансировщик нагрузки для создания отказоустойчивых ИТ-сервисов и приложений

Компания «Увеон – облачные технологии» (входит в «Группу Астра») представила контроллер доставки приложений Termidesk Connect — решение для балансировки нагрузки, повышения отказоустойчивости и масштабирования ИТ-сервисов. Продукт полностью заменяет зарубежные аналоги, такие как Citrix и F5, и располагает современными инструментами для управления высоконагруженными инфраструктурами даже при стремительном росте числа пользователей. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Решение Termidesk Connect объединяет ключевые технологии, необходимые для работы бизнес-приложений любой организации: GSLB для георезервирования сервисов, балансировку нагрузки на уровнях L4 и L7, Content Switching для создания логики перенаправления запросов, High Availability с синхронизацией конфигураций. Это позволяет создавать геораспределенные архитектуры, оптимальные для компаний с несколькими ЦОДами или филиальной сетью. Кроме того, Termidesk Connect позволит обрабатывать большие потоки транзакций: SSL Offload балансирует нагрузку на уровне приложений, а задача шифрования и дешифрования SSL переносится с backend-серверов на балансировщик. Это не только ускоряет процесс, но и повышает уровень безопасности данных.

В ближайших релизах разработчик планирует добавить новый функционал и рассмотреть выпуск Termidesk Connect в формате аппаратной платформы. Решение уже сегодня востребовано в различных отраслях благодаря универсальности и отсутствию аналогов на российском рынке.

Продукт подходит для любых отраслей и обеспечивает высокую производительность, безопасность и простоту управления ИТ-ресурсами в условиях динамично меняющихся бизнес-задач. Тесная интеграция с Termidesk VDI расширяет возможности в части виртуализации рабочих мест: пользователи получают ускоренную доставку рабочих столов и приложений, а также автоматический мониторинг доступности компонентов. Это особенно актуально для организаций с растущим числом удаленных сотрудников, требующих бесперебойного доступа к корпоративным ресурсам.

«Когда с нашего рынка ушли Citrix, F5, Radware, A10, Kemp и другие глобальные производители контроллеров доставки приложений, проектировать инфраструктуры с помощью привычных технологий стало намного сложнее. Можно попробовать Open Source-решения, но здесь тоже есть существенные ограничения. На настройку и адаптацию такого ПО уходит много времени и ресурсов, при этом нет гарантированной технической поддержки, что может привести к задержкам в решении проблем и простою сервисов. Termidesk Connect призван помочь российским компаниям преодолеть эти барьеры. При его создании мы ориентировались на актуальные потребности пользователей, учитывали лучшие практики и уверены, что его применение позволит заказчикам значительно упростить процессы создания и обслуживания ИТ-систем и сконцентрироваться на своих ключевых задачах и развитии», – сказал Денис Мухин, директор дирекции виртуализации и облачных сервисов «Группы Астра».