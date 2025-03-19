«Контур.Доступ» теперь фиксирует изменения в устройствах и контролирует лицензии «КриптоПро»

«Контур» обновил программу для удаленного доступа «Контур.Доступ», добавились функции мониторинга аппаратных изменений и контроля лицензий «КриптоПро». Новинки – часть трансформации сервиса в UEM-решение.

Теперь администраторы в журнале событий могут отслеживать изменения в компонентах компьютеров и сравнивать текущие параметры оборудования с предыдущими проверками. Это помогает фиксировать нецелевое использование рабочих устройств, выявлять исчезновение комплектующих и предотвращать хищение отдельных компонентов.

Новая функция позволяет отследить замену материнской платы или процессора, изменения характеристик оперативной памяти, добавление или удаление комплектующих: планок памяти, графических карт, жестких дисков, аккумуляторов ноутбуков и мониторов. Для анализа данных достаточно выбрать в журнале событий нужный период времени и фильтр «Изменение в конфигурации устройства».

Ещё одна новая функция – контроль лицензий «КриптоПро». Теперь можно быстро проверить лицензии и сроки их действия, что позволяет продлевать их заранее, предотвращать проблемы с работой электронной подписи, проверкой подписанных документов и взаимодействием с электронными сервисами. Это поможет избежать сбоев в документообороте, невозможности участия в электронных торгах, ограничений при работе с госпорталами, а также юридических рисков, которые связаны с недействительностью подписей и штрафами за нарушение требований регуляторов.

Иван Хаустов, руководитель продуктовой группы «Сервисы для информационной безопасности» «Контура», сказал: «При управлении корпоративными устройствами важно не только обеспечить их защиту, но и контролировать любые изменения в их компонентах. Незначительные на первый взгляд корректировки могут привести к сбоям, снижению уровня безопасности или утечке данных. Фиксация истории позволит избежать ошибок, выявлять несанкционированные вмешательства и повышать прозрачность работы ИТ-отдела. Новые возможности делают администрирование удобнее, а ИТ-инфраструктуру компаний — стабильнее и надежнее».

«Контур.Доступ» – решение для удаленного подключения и управления конечными устройствами. Входит в группу сервисов для информационной безопасности экосистемы Контура наряду с системой расследования инцидентов Staffcop, программой управления привилегированным доступом, сервисом двухфакторной аутентификации «Контур.ID», а также услугами по аудиту и организации комплексных мер защиты «Контур.Безопасность».