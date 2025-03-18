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В забайкальском поселке Молодежном ускорился интернет

Более быстрый интернет получили жители поселка Молодежного в Забайкальском крае. «МегаФон» увеличил емкость сети четвертого поколения. В результате большее количество абонентов смогут пользоваться на высоких скоростях мобильными гаджетами в населенном пункте и на трассе, следующей до Досатуя. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Молодежный – относительно небольшой поселок. В нем проживает чуть более 1000 человек. Работают школа, детский сад и ясли, почтовое отделение. Также через населенный пункт проходит участок автодороги Молодежный – Досатуй. Трасса входит в транспортную сеть Приаргунского округа и сливается с другими маршрутами.

Инженеры «МегаФона» модернизировали существующее телеком-оборудование, задействовав низкочастотный и среднечастотный диапазоны LTE, что позволило увеличить емкость и покрытие сети, а также нарастить скорость передачи данных на 46%. Улучшилась и зона обслуживания технологии VoLTEцифровых звонков через интернет. Такая разработка позволяет звонить по телефону и параллельно сидеть в Сети, используя высокие скорости загрузки.

«После проведенных работ в Молодежном интернет-трафик увеличился на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Жители поселка все активнее проявляют себя в Сети и совершают звонки в мессенджерах. Интернет становится не просто востребованным, а необходимым в бытовой и рабочей жизни. В дальнейшем для улучшения телеком-системы мы продолжим модернизацию оборудования и в других районах края», — отметила директор МегаФона в Забайкальском крае Мария Крылова.

Местным жителям стало проще готовиться к работе и учебе, а в свободное время – смотреть ролики, загружать электронные книги, пользоваться государственными платформами, листать ленту в социальных сетях и др. Водители и пассажиры могут на участке мимо проходящей трассы одновременно и без зависаний загружать онлайн-карты, отслеживать прогноз погоды и отправлять сообщения близким, а при необходимости связываться с аварийными службами.

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