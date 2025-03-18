Полезные ископаемые и полезные закупки: «Земтек» перевел процедуры на B2B-Center

Горнопромышленный холдинг «Земтек» специализируется на полном цикле добычи и переработки полезных ископаемых – от промышленного строительства и горных работ до поддержки жизнедеятельности месторождений. Чтобы повысить скорость и эффективность рабочих процессов, «Земтек» перевел закупки всех компаний холдинга на электронную торговую площадку B2B-Center. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

При выборе ЭТП предприятию была важна репутация партнера на рынке, функциональность и скорость интеграции с внутренними системами. Всем этим критериям соответствует B2B-Center, входящий в группу ИТ-компаний наряду с РТС-тендер и ОТС и являющийся разработчиком облачной платформы для сквозной автоматизации закупок B2B Altis. На торговой площадке «Земтек» планирует размещать 100% годового объема закупок всех необходимых услуг и товаров, включая запасные части к спецтехнике, логистические услуги и т.д.

«Переход на B2B-Center – это стратегический шаг, который позволит нам ускорить закупочные процессы и сократить временные затраты. Нам важно работать на проверенной площадке, которая открывает доступ к широкому кругу активных поставщиков и позволяет контролировать прозрачность на всех этапах процедуры. Мы уверены, что сотрудничество с B2B-Center не только повысит конкуренцию среди участников торгов, но и позволит оптимизировать закупочные цены», – сказали в «Земтек».

Для еще более эффективного сотрудничества с партнерами холдинг планирует внедрить сервис «Управление поставщиками». Он позволяет проводить аккредитацию и квалификацию контрагентов, анализировать историю сделок, составлять корпоративные рейтинги надежности и собирать единую базу поставщиков с библиотекой всех документов.