CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Цифровизация Бизнес-приложения Искусственный интеллект axenix
|

Как «Технологии Доверия» сократили время поддержки на 80% с помощью AutoFAQ Xplain

Компания «Технологии Доверия» внедрила инновационное решение для автоматизации ИТ-поддержки сотрудников на базе генеративного искусственного интеллекта. Цифровой ассистент «Агент 6200», работающий на ИИ-платформе AutoFAQ Xplain, позволил значительно ускорить обработку обращений и снизить нагрузку на ИТ-специалистов. Об этом CNews сообщили представители AutoFAQ.

В компании «Технологии Доверия», где работают более трех тыс. сотрудников, ежедневно возникают десятки технических запросов — от установки корпоративных приложений до восстановления паролей. Ранее обработка таких обращений осуществлялась через горячую линию и ITSM-систему, а среднее время решения запроса составляло от 53 минут до четырех часов.

До 90% всех обращений носили типовой характер, что создавало значительную нагрузку на ИТ-отдел. Чтобы повысить эффективность поддержки, компания поставила цель передать обработку типовых запросов цифровому ассистенту, минимизировав участие сотрудников.

«Использование AutoFAQ Xplain позволило нам автоматизировать обработку 80% пользовательских обращений без привлечения ИТ-специалистов. Это сократило нагрузку на команду на 100 человеко-часов в месяц и ускорило решение типовых вопросов сотрудников. Кроме того, мы добились бесшовной интеграции с ITSM-системой и корпоративными базами знаний», — сказал Василий Томачинский, ИТ-директор «Технологии Доверия».

ИИ-ассистент не просто воспроизводит стандартные ответы, а анализирует запрос, адаптируя информацию под конкретные кейсы. Благодаря технологии Retrieval Augmented Generation (RAG) бот предоставляет сотрудникам актуальные и релевантные ответы, дополняя их ссылками на статьи из базы знаний.

Согласно внутренним исследованиям, автоматизация поддержки позволила сотрудникам экономить от трех до пяти часов в неделю, увеличивая их продуктивность на 25%.

После успешного запуска «Агента 6200» компания «Технологии Доверия» планирует расширить его функциональность, включив: автоматизацию рутинных задач (управление доступом, установка ПО, разблокировка учетных записей); расширенные возможности поиска информации по ИТ-сервисам; интеграцию ИИ-ассистента в HR-процессы (оформление отпусков, запрос справок и другие задачи).

Популярность цифрового помощника растет: уже через три месяца после запуска 20% всех обращений в ИТ-поддержку обрабатываются через бота, а 80% из них решаются без участия человека.

«Опыт "Технологии Доверия“ показывает, как правильно выстроенная стратегия автоматизации может не только снизить нагрузку на сотрудников, но и повысить скорость внутренних процессов. Мы видим, что внедрение ИИ-ассистента позволяет компаниям экономить сотни часов рабочего времени и фокусироваться на действительно важных задачах. AutoFAQ Xplain легко адаптируется под любые бизнес-процессы, а его внедрение не требует сложной подготовки — это решение, которое начинает приносить пользу уже в первый день работы», — сказал Владислав Беляев, сооснователь и исполнительный директор AutoFAQ.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Облачный «Мой офис» сменил имя, стиль и обзавелся суверенным аналогом Miro

«Вымпелком» тестирует базовые станции «Иртеи». Компания может заключить контракт на 30 млрд рублей на их покупку

28 мая 2025 CNews проводит конференцию "Цифровизация агропромышленного комплекса 2025"

SAP обвинили в мухлеже с данными и в бесчестной борьбе с конкурентами

В «Роскосмосе» рекордно маленький заказ спутников. Показатели рухнули на уровень начала 2000-х годов

ИИ-разработчик заработал более 2 млрд на распознавании российских паспортов

Конференции

Электронный документооборот и управление контентом 2025

Современные контакт-центры 2025

Роботизация бизнес-процессов 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще