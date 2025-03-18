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Дмитрий Григоренко: Правительство применяет проектный подход при реализации цифровых проектов

Заместитель Председателя Правительства — руководитель Аппарата Правительства Дмитрий Григоренко утвердил перечень приоритетных проектов цифровизации и ключевые показатели эффективности (КПЭ) для их реализации. В список вошли такие инициативы, как развитие единой биометрической системы, мобильной электронной подписи, внедрение искусственного интеллекта, Антифрод-платформы и другие значимые проекты. Всего в перечень вошли свыше 40 проектов. Об этом CNews сообщили представители Аппарата Правительства.

Для каждого проекта назначен ответственный — заместитель министра, который будет контролировать выполнение задач. В рамках проектного подхода определены четкие контрольные точки и целевые результаты, которые должны быть достигнуты в установленные сроки.

Например, для единой биометрической системы ключевыми показателями стали расширение перечня доступных сервисов, увеличение числа пользователей и сокращение времени регистрации биометрических данных в банках и мобильных приложениях — в два раза в 2025 г.

«Все проекты контролируются через систему мониторинга, что позволяет отслеживать их выполнение в режиме реального времени, своевременно выявлять риски и оперативно на них реагировать. В итоге каждый, кто вовлечен в проект, понимает, что нужно сделать, чтобы получить результат в запланированные сроки с высоким качеством. Цифровая трансформация экономики — это не просто внедрение технологий. Она начинается с четкого плана, а заканчивается реальными изменениями, которые улучшают жизнь людей», — сказал Дмитрий Григоренко.

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