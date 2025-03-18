«Билайн adtech» внедряет ИИ-помощник для создания текстов таргетированных SMS-рассылок

Команда «Билайн adtech», подразделения по рекламным технологиям «Билайн Бизнес», запустила ИИ-помощника для создания рекламных текстов таргетированных SMS-рассылок в платформе «Билайн.ПРОдвижение». Новый инструмент призван помогать клиентам создавать продающие рекламные тексты, которые привлекают внимание целевой аудитории и повышают эффективность рекламной кампании. Об этом CNews сообщили представители «Билайна».

ИИ-помощник генерирует до 10 вариантов текста для таргетированных SMS-рассылок. Генерация происходит на основе введенных пользователем данных, таких как: ключевая информация о предложении (описание товара или услуги), целевая аудитория, призыв к действию и наличие скидки или промокода.

Клиент может выбрать один из предложенных вариантов, комбинировать их или доработать самостоятельно.

ИИ-помощник основан на комбинации статических и динамических запросов. Статические запросы учитывают общие требования к рекламным текстам, а динамические формируются на основе информации, предоставленной клиентом.

ИИ-помощник в первую очередь нацелен на поддержку в подготовке рекламной кампании, помогая сэкономить время, избежать ошибок и раскрыть потенциал каждого рекламного сообщения. Помощник не заменяет профессиональных копирайтеров, а помогает предпринимателям создавать тексты, делая этот процесс более доступным и понятным.

Новый инструмент уже доступен на сайте «Билайн.ПРОдвижение». Ознакомиться с возможностями ИИ-помощника и начать создавать качественные креативы в SMS-рассылках можно на сайте «Билайн.ПРОдвижение» любому зарегистрированному пользователю.

Чтобы воспользоваться инструментом, нужно: зайдити в личный кабинет «Билайн.ПРОдвижение»; начать создавать SMS-рассылку, выбрать целевую аудиторию; на шаге подготовки текста сообщения ввести необходимую информацию в окно ИИ-помощника; использовать подходящий вариант текста из предложенных ИИ-помощником или, комбинируя несколько, составить свой вариант.