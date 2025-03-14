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УК «Современные фонды» недвижимости запустила первую в России платформу для мотивации сотрудников на основе закрытых фондов

Управляющая компания «Современные фонды недвижимости» запустила платформу для программ долгосрочной мотивации сотрудников с использованием собственной ИТ-платформы и оболочки закрытых паевых фондов (ЗПИФ). Это первая подобная платформа на базе управляющей компании в России. Об этом CNews сообщили представители УК «Современные фонды».

Для кого предназначена платформа

С помощью новой платформы создать свою долгосрочную программу мотивации сотрудников могут как компании, чьи акции уже торгуются на бирже, так и компании, которые не выпускали акции и не листинговали их на бирже.

Новая платформа предоставляет возможность не только использовать оболочку ЗПИФ для программы мотивации, но и привлекать управляющую компанию в качестве оператора такой программы.

УК формирует понятный и удобный клиентский путь, который позволяет работодателю запустить и вести программу без дополнительной нагрузки на свои HR, бухгалтерию и казначейство, а для работников — участников программы подписывать все документы для участия в программе онлайн и получать акции или иные ценные бумаги в рамках мотивации максимально удобным способом. При этом отслеживать статус участия в программе можно в своем личном кабинете.

Особенно это актуально для крупных компаний с широкой региональной сетью и большим количеством сотрудников, так как новая платформа позволяет создавать и обслуживать программы с любой численностью участников – от десятков сотрудников до нескольких тысяч, работающих как в офисах, так и удаленно.

Для чего нужна оболочка ЗПИФ

Формат закрытых ПИФов позволяет обеспечить максимальную прозрачность как для компании - работодателя, так и для сотрудников. В качестве независимого оператора программы управляющая компания повышает доверие к её реализации. При этом она обеспечивает высокие стандарты кибербезопасности и защиты персональных данных, бухгалтерский, налоговый и управленческий учет, а также специальную ИТ-платформу для работы всей программы. Надзор за работой УК по управлению ЗПИФ осуществляют специализированный депозитарий и Банк России.

«На данный момент к нашей платформе уже подключились несколько мотивационных программ, число участников которых несколько тысяч человек. При этом мы не ограничиваем участников в выборе брокера, на счет которого зачисляются акции в ходе программы. Наша задача - сделать мотивационные программы простыми и удобными как для сотрудников, так и для их работодателей», — сказал запуск новой платформы Александр Храмешкин, директора проектов УК «Современные фонды недвижимости».

Как это работает

При включении в программу сотрудник подписывает с управляющей компанией закрытого фонда договор купли-продажи акций, в котором предусмотрены отложенные расчеты, но цена на акцию зафиксирована на день заключения договора. Если к предусмотренному сроку передачи акций сотрудник не уволился и выполнил установленные KPI, он получает акции и может продать их на бирже, зафиксировав дополнительный доход, если цена на них выросла. Таким образом, сотрудник имеет долгосрочный стимул для работы в компании и повышения её капитализации, а компания получает инструмент удержания и мотивации ценных специалистов.

Для работников компаний, чьи акции не обращаются на бирже, предметом купли-продажи или опциона выступают паи закрытого фонда, который при запуске программы получает долю в капитале компании или иные активы, в росте стоимости которых заинтересована и компания и сотрудники. Рыночную стоимость этих активов регулярно определяет независимый оценщик, что обязательно для ЗПИФ в силу требований Центрального банка России. Таким образом, сотрудник в каждый момент времени понимает размер своей мотивации. По окончании срока программы сотрудник становится совладельцем компании напрямую (если ЗПИФ прекращается) или опосредованно через владение паями ЗПИФ.

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