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МТС усилила связь на территории проведения Дня оленевода в Ноябрьске

МТС развернула передвижную базовую станцию на территории проведения главного национального праздника на Крайнем Севере – Дня оленевода «Авка» в Ноябрьске. Установленное оборудование позволит гостям и участникам оставаться на связи и с комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами во время массовых гуляний 15-16 марта 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Мобильную станцию установили в прибрежной зоне озера Ханто в северо-западной части Ноябрьска. Такое решение поможет оперативно расширить емкость мобильной сети при кратном росте нагрузки на нее вследствие кратного наплыва пользователей во время праздничных мероприятий. Горожане получат доступ в сеть интернет на скорости до 100 Мбит/с, смогут снимать на смартфон гонки на оленьих упряжках, национальные кулинарные мастер-классы, гостевые чумы, соревнования по северному многоборью и сноукайтингу, делиться видеоконтентом в мессенджерах и социальных сетях.

«В этом году главный национальный праздник в Ноябрьске приурочен к 50-летнему юбилею города. Учитывая значимость и масштаб события, мы приняли решение усилить работу стационарных базовых станций с помощью передвижного комплекса связи. «Станция на колесах» позволяет одновременно разговаривать по мобильному телефону до 500 абонентам, находящимся в зоне ее радиопокрытия. Важно, чтобы горожане могли оперативно заказать такси, созвониться с организаторами и участниками праздника, осуществлять онлайн-переводы денежных средств», – сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов.

День оленевода - самый главный северный праздник тундрового в 2025 г. пройдет в 25 населенных пунктах 11 муниципалитетов Ямало-Ненецкого автономного округа. Праздник будет «кочевать» по региону до 21 апреля 2025 г.

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