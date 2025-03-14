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Доля малых предприятий, использующих «простой ИИ», выросла за год более чем на 10 п.п.

Сервисы, связанные с ИИ, по состоянию на начало марта 2025 г. стало использовать 18% малых и микропредприятий. Годом ранее доля составляла 7%. Еще порядка четверти рассматривают для себя внедрение соответствующих решений в 2025 г. Таковы данные оценки Summit Group, основанной на опросах субъектов МСП (включая ИП) из различных отраслей. Об этом CNews сообщили представители Summit Group.

Наибольшие темпы прироста использования сервисов наблюдаются в сфере услуг (салоны красоты, общепита, клининг и др.), а также производства товаров под заказ (одежда, ювелирные украшения и бижутерия) – порядка 82% внедривших в 2024 г. и ранее, а также чуть более 55% внедривших именно в 2024 г. соответствующие решения компаний относятся к этим секторам.

При этом среди тех сервисов, которые чаще всего начали использовать предприниматели в 2024 г. наибольшее распространение получили связанные со следующими направлениями: чат-боты – 76% компаний, из числа тех, кто внедрил сервисы в 2024 г.; нейросети для генерации текстов, изображений или видео – 72%; «умные» голосовые помощники (автооинформаторы и автодозвон) – 34%; распознавание речи, перевод аудио в текстовые сообщения – 27%.

Из тех, кто внедрил собственные решения, но при этом использует и готовые, в первую очередь, предоставляемые площадками продаж или агрегаторами услуг (две трети от всех внедривших) подавляющее большинство (98%) предприятий отмечает, что они не заменяют, а дополняют друг друга.

Среди основных страхов (причин, по которым не внедряются решения) те компании, которые еще не внедрили сервисы в работу, выделают невозможность имплементации сервисов в текущие бизнес-процессы (57%), отсутствие специалистов для работы с сервисами (42%), дороговизну (41%).

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