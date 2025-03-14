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«Белтелеком» продлит магистральную линию связи нового поколения TEA NEXT за пределы России

Республиканское унитарное предприятие электросвязи в Белоруссии «Белтелеком» и оператор новой ТрансЕврАзийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС TEA NEXT) компания «Атлас» подписали соглашение о намерениях обеспечить бесшовное продление инфраструктуры ВОЛС за пределы России. Линия связи пройдет от приграничного поселка Езерище до Бреста с перспективой дальнейшего развития инфраструктуры TEA NEXT в Европе. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Документ подписали генеральный директор «Белтелеком» Алексей Ивашкин и генеральный директор «Атлас» Александр Ратушный. Планируется, что «Белтелеком» модернизирует свою сетевую инфраструктуру для предоставления «Атласу» необходимых сервисов.

Проект TEA NEXT предполагает вывод на рынок принципиально нового набора услуг, основанного на предоставлении в аренду физической инфраструктуры, для организации каналов связи между Европой и Азией. Особенность проекта состоит в том, что ВОЛС TEA NEXT предоставит возможности транзитной системы, недоступные ни в одной из существующих наземных линий — при этом они широко используются в бизнес-моделях морских подводных межконтинентальных линий связи. Кроме того, новую магистральную ВОЛС смогут использовать все основные российские операторы.

Реализация проекта предусматривает использование компонентов российского производства, что способствует поддержке отечественных производителей и стимулированию производства в России.

Александр Ратушный, генеральный директор «Атласа»: «Мы приветствуем решение компании “Белтелеком” обеспечить бесшовное продление инфраструктуры ВОЛС за пределы Российской Федерации. Это существенно повысит магистральные возможности транзита TEA NEXT».

Алексей Ивашкин, генеральный директор «Белтелекома»: «В настоящее время мы совместно с компанией “Атлас” обсуждаем технические и организационные аспекты участия в проекте ТрансЕврАзийской волоконно-оптической линии связи. Для компании “Белтелеком” как для крупнейшего инфраструктурного оператора Республики Беларусь проект TEA NEXT является стратегически важным».

Строительство ВОЛС TEA NEXT продолжается, в перспективе она соединит западные и восточные рубежи России с привязками к крупнейшим городам страны и выходами на границы Россия — Монголия — Китай и береговую станцию подводных линий связи во Владивостоке.

Уже готово более 4750 км трассы ВОЛС TEA NEXT, с учетом ранее сданных в эксплуатацию сегментов в европейской части России. До конца 2025 г. планируется продлить линию до Монголии и Китая. В 2026 г. будет полностью готова вся наземная часть линии связи, которая входит в первый этап стройки, проходящей по территории России. Параллельно будет обеспечена необходимая инфраструктура для международных продлений линий.

Проектная емкость новой ВОЛС составит 96 темных волокон, которые будут использованы в качестве транзитного ресурса для связи Азии и Европы с отечественными операторами. При этом трасса TEA NEXT будет проложена по совершенно новому, оптимальному, маршруту. Проект имеет особое значение для связи Азиатского региона с Европой, т. к. предложит полноценную альтернативу морским кабельным системам, которые проложены через Индийский океан и Египет.

При строительстве новой ВОЛС впервые использованы оптические волокна категории G.654Е, которые обеспечивают возможность организации самых перспективных и высокоскоростных оптических каналов передачи данных с общей пропускной способностью 19,2 Тбит/с на пару волокон, а также могут использоваться для всех перспективных технологий магистрального оборудования DWDM.

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