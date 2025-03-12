Жители Архангельска получили доступ к домашнему интернету от МТС

МТС сообщает о запуске сети домашнего интернета и ТВ в Архангельске. Более 80 тыс. семей в областной столице получили доступ к интерактивному телевидению и домашнему интернету, что дало возможность жителям ежемесячно экономить на цифровых сервисах до 40%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Горожане могут получить сразу три вида связи для каждого члена семьи – цифровое телевидение с каналами 200+, домашний интернет и мобильную связь с бесплатным доступом к онлайн-кинотеатру KION. Кроме того, архангелогородцы могут подключать устройства умного дома, включая систему видеонаблюдения, когда можно в режиме трансляции видеть и слышать все, что происходит в зоне видимости камер.

«Мы постоянно работаем над развитием сети в регионе. Ранее наша фиксированная связь была доступна в Северодвинске, Мирном и Коряжме. Быстрый домашний интернет и возможность подключения цифровых сервисов МТС в один «пакет» теперь могут оценить и жителям Архангельска. Таким образом, теперь более 200 тыс. семей в регионе имеют возможность не только пользоваться всеми своими гаджетами на комфортном уровне, но и обеспечить квартиру умными счетчиками электроэнергии, воды и тепла, системой мониторинга микроклимата, датчиками открывания дверей и окон, системой видеонаблюдения. Все это повышает качество жизни и безопасность», — сказал директор МТС в Архангельской области Григорий Бедрин.

Уточнить подробности, узнать, подключен ли дом к фиксированной сети, а также оставить заявку на подключение домашнего интернета жители Архангельской области могут на сайте или в салонах МТС.